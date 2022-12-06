Кагановская: Ангелополу не нравится, когда нас называют «кагапол»

Фигуристка Василиса Кагановская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответила на вопрос о прозвище дуэта с Валерием Ангелополом.

— Болельщики называют вас по-разному: «васильки» и «ангелы». Вам как больше нравится?



Василиса. И «ангелы», и «васильки» — это любовь. Причём мы следили за процессом придумывания. У многих спортсменов есть свои короткие прозвища, допустим, Мишина и Галлямов — «мишки», Тарасова и Морозов — «рыжики». И наши болельщики подумали, что для нас тоже надо что-то такое придумать. Они составляли опросы, кому что больше нравится, и в итоге за «васильков» и за «ангелов» было по 50%. В итоге они решили, что мы и «ангелы», и «васильки». Нам это нравится. Вот Валере не нравится, когда нас называют «кагапол» (смеётся). У нас недавно появился такой фан-аккаунт, и Валера попросил поменять название. Так что «ангелы» и «васильки» — в сердечке.