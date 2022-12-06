Ангелопол рассказал о ситуации с болельщицей, которая его напрягла

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответили на вопрос о поведении болельщиков.

— А у вас бывали случаи, когда фанаты перегибали палку?



Василиса. Нет.



Валерий. Да. Меня девочка не хотела отпускать. Я сидел на трибуне, подписывал баннер, а у меня татуировка на пальце. Я подписывал, и она её, понятно, заметила. Она пять минут не отпускала мою руку и разглядывала её. Я культурно попросил её отпустить мою руку, потому что я хотел посмотреть соревнования девочек. Я не скажу, что это прямо трэшовая история, но было такое. Я просто замкнутый в себе человек, не люблю такое. Я могу подойти, обнять, постоять, но это должно быть не на трибунах как минимум, не во время соревнований. А когда я смотрю соревнования и кто-то приходит, начинает держать меня за руку и не отпускает её пять минут, это начинает немного напрягать. Мне кажется, так с любым человеком будет.