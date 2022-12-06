Ангелопол — о походе на футбол: спасибо нашим болельщикам, что они не орут матом на судей

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной высказались о посещении футбольных матчей.



Валерий. Я смотрю самые интересные матчи. Я не слежу за всем футболом. Недавно меня пригласили на ЦСКА — «Динамо», я ходил вживую смотрел, они вничью сыграли. Первый раз я был на стадионе, и я был в шоке от того, какая там атмосфера. Спасибо нашим болельщикам, что они не орут матом на судей или ещё что-то. Но я всегда за честный, чистый, красивый футбол с какими-нибудь хорошими финтами, штрафными. Мои фаворита — две команды: ЦСКА — потому что Акинфеев, «Динамо» — потому что Федя Смолов. И потому что Фараон.

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