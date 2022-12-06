Британский юрист может стать адвокатом РУСАДА в суде по делу Камилы Валиевой

Британский юрист Артур Грэм может стать адвокатом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.
«Грэм может стать адвокатом РУСАДА при рассмотрении дела Валиевой в CAS», — сообщил источник.
Грэм входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета. Ранее он представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел. Также он является членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО.
Напомним, 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В заявлении было сказано, что РУСАДА не уложилось в сроки рассмотрения дела фигуристки.
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