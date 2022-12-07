Н. Кацалапов — о ЧМ в Катаре: здесь все трезвые, может быть, кому-то даже скучно от этого
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, оценили поведение иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Напомним, олимпийские чемпионы принимают участие в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств», который проходит в эти дни в Дохе.
«Это восточная страна, и правила, связанные с алкоголем, жёсткие. Здесь все трезвые вокруг, все спокойные, может быть, кому-то даже скучно из-за этого», — рассказал Кацалапов «РИА Новости Спорт».
Виктория Синицина, в свою очередь, отметила «чистейшее новейшее метро, на котором можно доехать до любого стадиона».
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в пяти городах и на восьми стадионах Катара с 20 ноября по 18 декабря.
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