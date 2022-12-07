Почётный президент ОКР Смирнов: мы должны делать всё, чтобы побороться за Валиеву

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов считает, что доказательство вины олимпийской чемпионки Камилы Валиевой в употреблении допинга станет серьёзным ударом по российскому фигурному катанию.

«CAS отказался комментировать подготовку к слушанию по делу Валиевой? Там есть определённая процедура, которая действует в данном случае. Станет ли доказательство вины Валиевой огромным ударом по российскому фигурному катанию? Конечно, если будет, не дай бог, то это ужасная потеря. Нужно сражаться до самого конца. Даже трудно верится во всю эту историю.

Это блестящая фигуристка, талантливая девочка. Она сама ещё — молодой и неокрепший организм. Её хочется защитить. Все мы должны делать всё, чтобы побороться за неё. Но если, не дай бог, что будет, то сделать всё, чтобы ей как-то помочь пережить это», — сказал Смирнов в интервью Legalbet.

Напомним, 14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу Валиевой. В соответствующем заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела, установленные правилами ВАДА. Требование ВАДА состоит в том, чтобы признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.