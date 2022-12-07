Валиева – двукратная чемпионка по прыжкам? Так сказал Траньков, но при чём тут Щербакова?

В концовке женского личного турнира на чемпионате России по прыжкам ведущий Максим Траньков и серебряный призёр Софья Муравьёва выдали вот такой диалог:

– Сонь, а ты знаешь, кто выиграл прыжковый турнир в прошлом году у девушек?

– Его не было.

– Как не было, у нас был на Кубке Первого канала.

– Я не знаю… А, Камила!

– Его выиграла Камила Валиева. Так что второй год подряд у нас в прыжках сильнее всех Камила Валиева.

После этого часть болельщиков задалась вопросом: а какой такой прыжковый турнир выиграла Камила? Речь идет о мартовском Кубке Первого канала или о том, что был в феврале 2021 года? А уж если речь о самом первом турнире, там по баллам всех обошла Анна Щербакова… Где же истина? Мы вспомнили регламенты всех прыжковых фестивалей и попытались разобраться в этом вопросе.

В 2021 году в рамках прыжкового фестиваля личный турнир не проводился. Команда девушек сражалась против команды мужчин и с огромным преимуществом победила, поскольку суммировались именно баллы. Общий результат – 246,3:194,78 в пользу Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Елизаветы Туктамышевой и Камилы Валиевой.

Если суммировать баллы участников за все раунды и выстроить таблицу личного зачёта, то, действительно, на первом месте окажется Анна Щербакова: за три раунда она набрала 69,54 балла. Но как такового личного зачёта на фестивале и не было – приз вручили команде девушек, таблицу с баллами каждого участника на экран не выводили, личные результаты были посчитаны фанатами отдельно.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во внимание ещё стоит принимать экспериментальную систему судейства: к базовой стоимости прыжков и каскадов прибавлялась не оценка в виде высчитывания GOE, а среднее арифметическое по системе 6,0. Судьи так до конца и не договорились между собой, сколько баллов за какие ошибки выставлять (надбавка в 4,0 – за падение, при том что обычно судьи просто отнимают половину от базовой стоимости). Поэтому и сравнивать результаты этих соревнований не совсем корректно – и правила были разными, и личного зачёта как такового не было.

В марте 2022 года личный турнир состоялся: после командного противостояния «Красной машины» и «Времени первых» желающие участники вышли на лёд и посоревновались в мастерстве каскадов. Тогда Анна Щербакова не участвовала, она мощно выложилась в команднике и внесла вклад в общую победу.

В тройку в личном турнире попали Марк Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко. Победу и 500 тысяч рублей Кондратюку принёс каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов. После того турнира Марку задали вопрос, можно ли его считать первым чемпионом России по прыжкам, на что он ответил: «Нет». Но затем порассуждал, что вопрос о дальнейшем проведении таких турниров нужно задавать Федерации.

Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правила на прыжковом турнире в Саранске уже были похожи на нынешние: элементы оценивала профессиональная бригада арбитров по правилам ISU, отмечала недокруты. Тогда соревнования в личном зачете, по сути, проходили в один раунд, но этот зачёт был объявлен.

Вероятно, Максим Траньков имел в виду то, что Камила стала первой из девушек в том объединённом личном турнире, и тогда высказывание верно – на пьедестал, кроме Валиевой, тогда из женского одиночного не попал никто. Но поскольку зачёт был общим, в глазах аудитории этаким «чемпионом России по прыжкам» остался Марк Кондратюк. И призовые в том случае давали только за первое место.

Из-за этого в первую очередь и возникла путаница. Так что Траньков как таковой ошибки и не допустил, просто не хватило уточнения для широкой аудитории.