Илья Авербух высказался о потенциальной смене гражданства российскими фигуристами

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух считает, что все российские фигуристы настроены выступать только за свою страну.

«На данный момент я вижу, что все настроены выступать исключительно за Россию. Внутри ФФККР собран очень здоровый коллектив. Нельзя загадывать, что будет через несколько лет. Но если говорить о происходящем здесь и сейчас и задаваться вопросом, чувствую ли я какой-то намечающийся условный саботаж, смотрит ли кто-то на другую сторону, то отвечу — нет. Все хотят кататься исключительно за нашу страну, поддерживать максимальную форму — а как только разум восторжествует, выйти на лёд и доказать миру, кто в фигурном катании главный», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».