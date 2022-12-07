Илья Авербух высказался о потенциальной смене гражданства российскими фигуристами
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух считает, что все российские фигуристы настроены выступать только за свою страну.
«На данный момент я вижу, что все настроены выступать исключительно за Россию. Внутри ФФККР собран очень здоровый коллектив. Нельзя загадывать, что будет через несколько лет. Но если говорить о происходящем здесь и сейчас и задаваться вопросом, чувствую ли я какой-то намечающийся условный саботаж, смотрит ли кто-то на другую сторону, то отвечу — нет. Все хотят кататься исключительно за нашу страну, поддерживать максимальную форму — а как только разум восторжествует, выйти на лёд и доказать миру, кто в фигурном катании главный», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
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