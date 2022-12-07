«Хейтерз гонна хейт». Максим Траньков выложил фото с Загитовой с ЧР по прыжкам

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков опубликовал в своих социальных сетях новую фотографию. На фото он с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Алиной Загитовой на жеребьёвке чемпионата России по прыжкам.
«Хейтерз гонна хейт», – подписал фотографию Траньков.
Чемпионат России по прыжкам проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря. Чемпионом в мужских соревнованиях стал Григорий Фёдоров, а в женских — Камила Валиева. В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.
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