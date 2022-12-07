Софья Самоделкина получила звание мастера спорта России
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15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина сообщила в своём телегрмм-канале о том, что стала мастером спорта России.
Самоделкина – серебряный призёр первенства России – 2022 среди юниоров. На взрослом чемпионате страны она заняла пятое место. Также год назад Софья стала призёром двух этапов юниорской серии Гран-при, которые проходили в России и в Словении.
На этапах Гран-при России в текущем сезоне Самоделкина по одному разу заняла первое и второе места. На этапе Гран-при в Самаре с 217.87 баллами она стала первой. На этапе Гран-при в Сочи с 218.73 баллами Софья стала второй, уступив Аделии Петросян. В общем зачёте Самоделкина находится на третьем месте. Второй идёт Камила Валиева, лидирует Елизавета Туктамышева.
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