Боброва и Журанков порассуждали, каким должен быть идеальный формат ЧР по прыжкам

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков порассуждали, каким должен быть идеальный формат чемпионата России по прыжкам.

Журанков: Посмотрите, как выступали спортсмены: штамповали один какой-то ультра-си, в котором были уверены. Куча четверных тулупов с одним только «кивком» у Камилы, тройные аксели у Муравьёвой, Гуменник четверной сальхов прыгал, пока в финале не решил рискнуть. Решил рискнуть на флип. И тут такой вопрос: значит, надо менять правила. Как бы я делал этот формат? Если мы исходим, что это чемпионат России по прыжкам. Я прихожу к тому, что есть правила в прыжках в высоту или с шестом. Там всё время планка повышается. Берёшь высоту — идёшь дальше. Почему были отброшены тройные? Мне кажется, по идее, они должны были начать прыгать, например, с тройного риттбергера. У меня возникает вопрос: если мы говорим о чистоте, зачем нам вот эта градация сложности, то, что по базовой стоимости идёт? Кто-то мог выиграть базовой стоимостью. Прыгай что хочешь, но ты должен сделать чисто, как бы уравнять базовую стоимость. Дальше кто-то будет отсеиваться, кто менее качественно делал. Мне не хватало объективной шкалы — не знаю, как это сделать технически, но у японцев же есть эта видеокомпьютерная система, где показывается высота, пролёт. Я к тому, что это должна быть система, которая видит это всё и даёт нам объективные критерии.

Боброва: Идеальный вариант, на мой взгляд — в 1-м туре все прыгают тулупы. Кто лучше тулуп прыгает, выходит дальше. Следующая стадия — прыгают сальхов. Не умеешь прыгать сальхов — уже не можешь быть чемпионом. И до финала мы дойдём со всеми четверными.

Журанков: Гриша Фёдоров штамповал четверной лутц — доштамповал до победы. Алиев рискнул в какой-то момент и вылетел. Я переживал за Гуменника! Потому что Гуменник в определённый момент рискнул на четверной флип. А самые уважаемые люди в этом турнире для меня были Бойкова и Козловский с четверными подкрутом и выбросом. Тарасова и Морозов с четверной подкруткой рискнули, и Петя Гуменник с четверным флипом, попытался его сделать. И Туктамышева с четверным тулупом, попыталась его сделать в командном турнире.