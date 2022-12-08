«Нет ничего хуже, чем один тренер, и всё — монополия». Острая беседа с Инной Гончаренко

Инна Гончаренко — заслуженный тренер России, известная по работе с Еленой Радионовой, Сергеем Вороновым, Максимом Ковтуном. Радионова под руководством Инны Германовны выигрывала чемпионат России и завоёвывала медали чемпионатов мира и Европы, а Воронов, перейдя от Этери Тутберидзе почти в 30 лет, впервые в карьере выиграл этап Гран-при.

В очередном выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Гончаренко побеседовала с Екатериной Бобровой и Андреем Журанковым. Ведущие обсудили с гостьей прыжковый турнир в Санкт-Петербурге, сделали прогнозы на чемпионат России и затронули ещё много интересных тем.

О прыжковом турнире

— Я относилась с напряжённым вниманием к этому турниру. На детских соревнованиях есть рубрика — элементы. Они сложные для детей, для тренерского состава, потому что это долго — там две попытки. Там прыжки, вращения, дорожка, причём специальная для этих соревнований, чтобы стимулировать начинающих спортсменов — внимательное отношение к уровням, рёбрам. Учат детей, это очень грамотно и здорово.

И вдруг решили тут сделать чемпионат. Я думала: «Ага, какой же будет формат, как это преподнесут?». Это должно быть не только технически сложно, но и понятно и интересно. Не буду говорить, что я в огромном восторге от этих соревнований. Нужно много дорабатывать и продумывать.

Это соревнование в оболочке шоу. Но это соревнования, потому что, если выделяется первый-второй-третий, это уже соревнование. Соревнование — это сравнительный анализ. То, что делает один человек, сравниваем с другим, выбираем лучшего. Если есть такой фактор, считаю, это соревнование. Причём выставляются конкретные баллы.

О судействе на прыжковом турнире

— Наше фигурное катание — как это было даже с изменением системы судейства — как было, так и осталось с элементом субъективности, он присутствует, как ни крути. Идёт оценка не только сделал — не сделал, упал — не упал, ошибся или нет, а также качества элемента. Пролёт, высота, если руки наверх – это усложнение. Прыжок с руками наверх идёт как усложнение, это черта сложности. Это добавляет зрелищности.

Будем отталкиваться от нашей любимой Камилы Валиевой, которая тулуп прыгает — это пролётище, это высота, позиция плюс длинный выезд, как Светлана Владимировна [Соколовская] шутила, что она бы хотела у Александра Самарина увидеть такой. Нам Камила это показывала. А длинный выезд судьями оценивался очень хорошо. В моём детстве было так. Если выезд меньше одного метра — вообще не засчитывали прыжок. Выехал, но коротенький — всё, не было такого прыжка.

У Валиевой победило именно качество прыжка, зрелищность. Если смотрим на Соню Акатьеву, которая тоже выполняла очень качественный четверной тулуп, то, когда она попала в пару с Камилой Валиевой, вдруг увидели, что её четверной тулуп всё-таки ещё не такой, как у Камилы. И он проигрывает. Да, с Камилой прикрыли глаза за помарку на первом тулупе. Но здесь как в институте: ты первые три года работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя. Думаю, здесь сыграл такой момент. Так же, как и на этапе с Лизой Туктамышевой.

Да, у зрителей вопрос, потому что судьба решалась благодаря фактору судейскому. Были случаи, когда девочки исполняли более сложный прыжок, чем тулуп и сальхов, а по баллам получали меньше — потому что судьи посчитали, что у них менее зрелищный был прыжок, чем у оппонента.

Вопрос в том, какая пара тебе попадётся. Я думаю, Муравьёва и Плющенко выбирали этот аксель, понимая, какой оппонент. Они поняли, что ей будет достаточно этого акселя, чтобы выиграть в своей паре, если она делает его чисто. Решили чистотой. Она тоже любит с потерей корпуса приземляться. Не могу думать за Плющенко и за Михайлова, но думаю, что пошли путём наименьшего сопротивления и, в принципе, достигли своего. Она максимум на данный момент сделала, пока выше Камилы прыгнуть не может по зрелищности и по сложности, а так сделала максимум.

О регламенте прыжкового турнира

— Возможно, если ты выполняешь первым попытку, то вторую будешь обязан дать с усложнением — к примеру, сложный заход. Или более сложный элемент, или элемент с более сложным исполнением — с шагов, с руками, сложный выезд. Если требовать такое добавить, тогда человек будет вынужден рисковать. Если разложить, чётко показать — надбавка такая-то и за что. Хотя бы зрителю будет понятно.

Зато мы узнали Гришу Фёдорова, я в восторге была. Петя Гуменник — красавчик, здесь же не только старт, но и шоу. Петя свою функцию выполнил и долю зрительских симпатий получил. Петя — молодец. И я была очень довольна, что Туктамышева попробовала четверной тулуп.

Елизавета Туктамышева на прыжковом турнире Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Может, действительно, пусть у нас будет больше победителей, в каждом прыжке свой чемпион? В художественной гимнастике там сколько победителей? В отдельном виде свой чемпион. И многоборье, все эти оценки плюсуем.

О четверных в женском одиночном катании

— Думаю, что два-три четверных прыжка будут у девочек существовать. Они будут стремиться завоевать золото. Если брать именно Сашу Трусову — здесь свойственна индивидуальность этой девочки. У неё была цель — пять, она шла к этой цели. Думаю, если бы ей запретили — сказали делать только два — это бы её только раздражало, и кататься она бы от этого лучше не стала. Её это желание быть первой в том, что она сделает пять, придавало ей энергии, сил, и программы новые — энергетически насыщенные — благодаря этому мы это увидели. Она такая, я считаю, что это ей только на пользу. Да, не получилось, стечение обстоятельств. Всегда есть фактор удачи, особенно на Олимпиаде. Здесь двоеборье, надо откатать две программы. Произвольную она всё равно бы стала так делать. Аксель три с половиной оборота — да, я бы не стала на её месте в короткой. Прошла бы чисто, чтобы иметь не провал, а хорошую базу в виде короткой программы, хорошую жеребьёвку. Но мы её все любим, мы за неё переживали и переживаем.

Если хороший стабильный аксель, как у Сони Муравьёвой — объективно иметь два акселя и один четверной или аксель и два четверных. У Сони Акатьевой, допустим, достаточно стабильно: три, максимум четыре. Пять — не имеет смысла. Лучше показать хороший финал в произвольной программе, насыщенный сложными каскадами из тройных прыжков, всё это откатать, красивую спираль, дорожку, получить свои баллы, потому что фигурное катание — это всё-таки не одни прыжки. Это искусство, сейчас — высокое искусство, благодаря нашим девочкам.

Софья Муравьёва на прыжковом турнире Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

О мужском одиночном катании в России

— В этом сезоне, на удивление, мальчики радуют. Мне стало интересно смотреть на мальчиков, не лукавлю. Мне очень нравится Марк Кондратюк — человек, который обладает харизмой, его хочется видеть, смотреть. Многие говорили, что вот, куда он так летит под наклоном, что это такое. А я говорю: ну приземляется же, да ещё как приземляется, с такой энергией! И пластичный, и танцевальный — выходит, и видно, что он будет бороться, выдавать свои дорожки на разрыв аорты и образ держать. От этого человека не ждёшь, что он поникнет, руки опустит, если вдруг что-то не получится, и будет до конца программы голову пеплом посыпать, как мы это уже видели. Пример мы все знаем. Но у каждого спортсмена есть шанс исправиться и развиваться дальше.

Считаю, что программы в этом году Андрею Мозалёву очень подходят. Это благодаря, наверное, Авербуху. Мозалёв для меня тоже по-другому раскрылся, он стал интереснее гораздо. Но хочется уверенности ему, он сам себя как-то придерживает, дозирует себя, мол, я лишний рывок не сделаю, продержусь 60 процентов, и будет хорошо. А когда будет идти на 120, будет интереснее и лучше.

Семененко — он как Кондратюк. Он может дать нерв в своей программе. Взялся за такую тему нестандартную в произвольной программе, ему очень идёт. Эти волосы с сединой. Семененко очень интересный — такой стиль у него пробивается чёткий. Прыжки тоже из лежачего приземления он отожмёт и поднимет — молодец. Такая техника, и она не ошибочная. Та техника хороша, которая даёт выезд, результат, она и хорошая. Вести к какому-то идеалу, совершенно вертикально чтобы человек вылетал и приземлялся — это из области фантастики. Судьи же тоже выучивают спортсмена и потом привыкают к его стилю.

О том, сколько четверных нужно мужчинам-одиночникам

— То, что мы сейчас существуем в неком отрыве от международных соревнований, не значит, что никто не видит, где кто что делает. Все всё видят и следят. В мужском одиночном катании это будет пять четверных, а то и шесть, я не удивлюсь. Малинин исполняет пять, плюс у него четверной аксель.



Я понимаю, что нашим мальчикам сразу пять — нет, но нужно стремиться идти к четырём. Японские спортсмены, те, кто будет в топе, – они будут идти на пять. Если это не соревнования уровня Олимпийских игр, где все начинают пересматривать контент в пользу стабильности, а мы берём четырёхлетие, где спортсмен заявляет о себе. В это четырёхлетие он доказывает, что может делать суперультра-си и он один из главных претендентов на чемпионат мира, Олимпийские игры — тогда люди будут делать пять, показывать, рисковать.

О Ксении Синицыной

— Субъективный фактор. Кто-то скажет, что божественно и утончённо катается, есть плавность линий, её стиль, она его пытается донести. А кто-то — ой, а меня не впечатлила, она какая-то там прозрачная, и я не поняла. И всё. Понимаете, сколько людей, столько и мнений. Я поставлю +3, а я 0, потому что мне показалось. И что вы скажете? Ничего. Все имеют право на собственный выбор. Поэтому всё вернётся в одиночном катании женском к элементам ультра-си. Ксюша бесподобная, я считаю, мне очень нравится работа её тренера Светы Пановой. Она всегда пытается привить спортсмену свой стиль, не похожий ни на кого.

Но пока от Ксюши мы не видели четверного прыжка, чистых попыток. Но мы знаем, что она болела, в парное катание переходила, металась. Я считаю, что не надо. Здесь яркая индивидуальность одиночницы. Считаю, что надо её развивать и доказывать индивидуальность. И выучить хотя бы один ультра-си она может. Так что не закапывайте. В другую сборную я бы её не отпускала.

Ксения Синицына Фото: РИА Новости

О развитии парного катания

— Я переживала в своей жизни такие моменты, когда Станислав Жук вводил четверные подкруты, тоже обсуждали – но он это показывал, он это вводил, он вставлял это в программы, даже в какие-то показательные номера. Распределял и по росту, и по весу. Потом менялась мода: были пары, когда девочка маленькая, суперхуденькая и большой мальчик — они стали немодными; в моду вошли пары с примерно равными партнёрами. Наша пара у Москвиной — Кавагути — Смирнов — тоже шла путём выбросов в три с половиной [оборота], это было всегда. То, что пары — это травмоопасный вид спорта, ни для кого не секрет. Но люди идут на это. Там одни поддержки чего стоят и выбросы. Я думаю, что будут идти по пути усложнения, скорее всего, подкрутов. Выбросы — это, конечно, очень травмоопасно.



А так парное катание уже усложнилось. Был какой-то интервал, когда в парном катании ничего кроме тулупа не нужно было. Если ты владеешь дупелем и тулупом — тебя примут в парное катание с радостью. А сейчас мы видим и флип, и лутц, и каскады через ойлер 3-3. Мы уже живём в усложнении. А всякие сложные заходы и выходы — там такая акробатика иногда бывает на льду, что иногда хочется, чтобы её было поменьше.



Программы Павлюченко — Ходыкина? Я люблю сбалансированную золотую середину. Они много внимания этому уделили, они искали своё, какую-то фишку и пытались найти нишу свою. Это правильно, но мне показалось, что был какой-то перебор, потому что к концу программы я уставала следить, куда он её завернёт-перекинет (смеётся). Думала: «Боже мой, не уронил бы!». Они на пути, они в поиске, будем смотреть, что найдут.

О монополии тренерских групп

— Нет ничего хуже, чем один тренер и его группа, и всё — монополия. Должна быть конкуренция стилей, образов. Это ценить надо обязательно. Я призываю, пользуясь случаем, судей, которые судят детские соревнования. Чтобы не было так, что вышли спортсмены одной группы и они априори получают лучше. А я это вижу, я это слышу, я это знаю.

Камила Валиева с тренерами Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О баллах на Гран-при России

— Не понимаю. Понятно, повысить базовый уровень по баллам, чтобы показать уровень. Для всех, по всей видимости. Считаю, что так быть не должно. Но меняются правила, поэтому могут быть выше баллы. Сравнивать баллы прошлого и нынешнего нельзя. Когда мы с Леной [Радионовой] выходили, чисто катали, и ставили 63-64 — вау, а сейчас так дети катаются, хотя не делают ничего особенного. Время идёт, и уровень меняется, система меняется. Но соотносить надо этапы, которые идут там и здесь — мы остаёмся в системе ISU и в ней существуем, ей подчиняемся. Но у нас есть специалисты, которые этим занимаются — вопросы к ним.

Прогнозы на чемпионат России

— В троечке я вижу Камилу, Лизу. Меня спрашивали конкретно, а сможет ли Лиза выиграть — я сказала: «Да, сможет». Но Лизе придётся попробовать четверной. Чисто психологически это очень важный момент. А вот третье место… там очень много претенденток. Саша Трусова — мало времени у неё было. Зная, когда девочки входят в пубертат, плюс, насколько я слышала, у неё была травма. На это надо время. Я боюсь, что чисто функционально накатать не успеет. То, что у неё амбиций и спортивной злости хватит, я в этом не сомневаюсь, но там у нас Соня Муравьёва, Соня Самоделкина, Соня Акатьева, там и Горбачёва будет — очень хорошая девочка. И Жилина прекрасно может кататься. Произвольная программа может преподнести сюрпризы. Валиева тоже в пубертате, но Валиева не меняла тренера, не теряла время на туда-сюда. Временной фактор важен, всё нужно делать вовремя. Лиза в этом сезоне очень хорошо выглядит по телу, по фактуре. Думаю, что прыжковый турнир немножко не задался, потому что она уставшая была энергетически, эмоционально, потому что со старта приехала.

Мальчики, думаю, добавят нам седых волос (смеётся). Я даже боюсь прогнозировать, кто выиграет. Тройку ещё можно как-то, в принципе, спрогнозировать, а вот первое место… Третье место — оно всегда такое, ходячее. Моя двойка, если всё будет нормально по здоровью — Кондратюк и Семененко. И Гуменник очень хочет. Я помню его маленьким, когда он катался ещё у Мишина. Какие у человека были прекрасные вращения! Неординарные, больше, наверное, свойственные девочкам. Какой он танцевальный был! Потом он вырос, это пропало, и сейчас смотрю — начинает набирать. Видно, с ростом как-то справляется. Не хочу говорить, что другие не попадут в тройку — шансы есть у всех, очень у многих. Раз нежданчик — и пожалуйста.

Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пары — там трое лидеров. Тарасова — Морозов, Мишина — Галлямов, Бойкова — Козловский — думаю, что да. Молодых и рьяных много, но после Олимпиады ни шагу назад ребята не сделали. Вот где надо показывать пример для одиночников и для всех.

В танцах сейчас нет яркого чёткого лидера. Есть первое место — Худайбердиева и Базин — но не могу сказать что с таким отрывом. В лидерах, но не в отрыве. Вижу очень потенциальные пары — это моё субъективное мнение. Может, это и хорошо, они друг друга покусывать будут и нервничать, а не спокойно пропускать прокаты, готовиться непосредственно к иностранным стартам и из сезона в сезон это делать. А будут в нерве. Только конкуренция будет двигать — тем более наши танцы, которые не может прорвать. Мне очень жаль Аннабель [Морозов] — хочу её поддержать. Аннабелька, я в тебя верю! Не вешать нос, идти дальше, искать себе нового партнёра и кататься. Она хороша была, нравилась мне в олимпийском сезоне. Так похудела, такая красавица. Она несёт красоту в этот мир.

Мои любимчики в танцах — Кагановская и Ангелопол. Никого не хочу принизить, все прекрасны, но моя субъективная симпатия, имею право. Я за ними слежу, мне очень нравится, как Крылова работает. Мне нравится, что какой-то стиль свой, очень нравятся её программы.

О поднятии возрастного ценза

— В женском одиночном это даёт шанс. Допустим, конкретный какой-то пример человека, который с хорошим уровнем был, а потом — травма. Со старым цензом можно уже заканчивать той же Саше Трусовой, а сейчас — бери себя в руки, приводи себя в порядок и со своей новой командой просто паши с утра до ночи. У тебя времени — валом. Сейчас такая возможность появилась. У тебя есть шанс. А в принципе я не думаю, что сильно что-то поменяется прямо так глобально. Сильные наши юниорки, которые вышли стройными рядами, все верят в себя, дерзают. Надо отметить, что в этом сезоне наша федерация делает очень многое, чтобы поддержать, дать толчок дальше. Новая смена вышла уверенным шагом. Это очень важно. Теперь придётся девочкам в 17 работать, и им не будет легче.

О проигрыше Радионовой на чемпионате Европы — 2015, о Туктамышевой и о судействе

— Отношение менялось, я сама менялась. Я же не могла остаться вечно молодой и вечно одинаковой. Я как-то не смогла её оградить от влияния. Убеждала своим мнением, но всё равно она брала и мнение других людей. Если мы берём ту Европу, я до сих пор убеждена — ей не нравилось то платье, которое мы сшили. Ей кто-то сказал, что оно какое-то не такое. Я принимала активное участие в создании платья, тогда ещё не было так много ателье, что-то где-то сами делали. На мой взгляд — удобное, хорошее, а ей то ли кто-то сказал, то ли что. Начали шить другое. Я ей сказала: «Лен, не надо таких вещей делать, давай это всё уже после старта. Любое платье надо попробовать, надо обкатать». Она поставила перед фактом: «Я приехала вот с этим платьем, другого просто нет». У этого платья оказалась тяжёлая большая юбка, она заматывает. И благодаря этой юбке она зашла в заклон, и я не знаю, как она удержалась, она чуть не легла плашмя. Осталась без элемента. Как она еще прыжки прыгала в нём, я до сих пор не знаю.



Радионова могла обыграть Туктамышеву в том сезоне? Да, безусловно, фигурное катание было и есть субъективный вид спорта. Те же уровни вращений у Лизы менялись. Когда она выигрывала, у неё все видели хорошие уровни, потом вдруг перестали их видеть. Здесь можно обсуждать, лезть в эти дебри, засудили – не засудили… Я считаю так: если ты на голову выше — тебя никто не засудит. Если ты даёшь шанс, то получи всё, что ты получишь. Когда мы катались, не было такого, чтобы что-то там за глаза прибавляли. Я считаю так — пусть ваши соперники получают по максимуму, а вы получите по минимуму, но у вас должен быть такой минимум, чтобы он был выше их максимума. Но для этого надо очень много работать.

О том, почему больше не тренирует

— Я тренирую, просто не на том уровне погружения во всё это. Не то что устала — у меня были сугубо личные обстоятельства, когда я немножко всё это… Очень сложно жить в этой системе, когда ты не спортсмен, а тренер. Спортсмен может покапризничать, забить, а разгребать придётся тренеру. Но тренер должен быть в струе 24 на 7, десять дней в году отпуск в определённые дни в спорте высоких достижений. Есть много людей, которые полностью отдали себя только спорту, а я не готова была так делать. Надо было выбирать. Поэтому я работаю в лайт-режиме. Если будут хорошие предложения — всегда пожалуйста!

О появлении новых прыжков

— Возможно. В тренерской среде обсуждали прыжки в другую сторону. Есть возможность приземлять прыжки на другую ногу — это уже было — и делать такие каскады. Приземляешься не на правую ногу, а на левую, и делаешь каскад так. Правила не запрещают. Артур Дмитриев попробовал, но это высоко не оценивается, потому что неэстетично. Овчинка не стоит выделки.

Про смерть Александра Горшкова

— Александр Георгиевич Горшков умер, и для меня это трагедия. Я очень расстроилась. С такими людьми уходит эпоха. Это время моего детства. Я вспоминаю, когда у всех были чёрно-белые телевизоры. Начиналось фигурное катание — и пустые улицы были, все бежали смотреть на Паховому и Горшкова, на Роднину. Пустые улицы! И дедушки, и бабушки, все знали, кто какие делает элементы, все знали, как оценки 6.0 ставятся.

И когда мы маленькими попадали в «Лужники», нас брали туда цветочки дарить, игрушечки — вот это всё было — и когда я увидела взрослых фигуристов, Пахомову и Горшкова — в костюмах, в реальности, в жизни, я была самым счастливым человеком.

О любимых программах

— «Зима» ягудинская. Тогда она просто поднимала. А «Гладиатор»! Сколько потом было гладиаторов, но этот гладиатор — самый гладиаторский. В этом году Кевин Эймо катает, но вообще не сравнить. Какая энергетика! Может, там по насыщенности шагов, по новым правилам и не так, но энергетика, впечатление какое! А «Калинка», а «Кумпарсита»! Весь мир знает, что такое «Калинка».

Все программы Катарины Витт, Каролины Костнер. Она ведь ещё прыгала в другую сторону, и тоже донесла своё. Программ масса, что-то одно выделить сложно. Поэтому я и говорю, что такие спортсмены, как Ксюша Синицына, не должны руки опускать.

Про работу фигуристов с психологом

— Я вам могу сказать, что, если взрослый человек, уже имея какой-то багаж за своей спиной, вдруг столкнулся с какой-то ситуацией в жизни или, не дай бог, попал в какую-то трагедию, катастрофу и понимает, что не справится без помощи извне, а у него нет ни близких людей, которые могут поддержать, ни какой-то подруги или друга, чтобы переговорить, ему нужен психолог, да, ему нужно грамотное мнение специалиста.



У нас зачастую спортсмены — это ещё дети, и у них очень маленький жизненный опыт. У меня не было такого спортсмена, которому помог психолог. Это родители решают, что он им поможет. Но в итоге работа с психологом не приносит того эффекта, ради которого к нему обращались.



У меня были спортсмены, которые срывали программу, так называемый «минус старт». И родители делали и то и сё, говорили, что у них есть какой-то психолог-гипнолог, он там волшебник, экстрасенс, Гарри Поттер. А я им объясняю: спортсмен должен как-то в себе находить. Есть тренер, есть родители, есть близкие люди. Должен в себе находить и сам к этому подойти. Говорю: «Если хотите, то, конечно, попробуйте». Но я результат, честно, не видела.

Инна Гончаренко и Сергей Воронов Фото: РИА Новости

Про работу с психологом самого тренера

— Тренер должен сам быть психологом. А как снимать стресс? Каждому своё. Кто-то природой снимает, кто-то в семье снимает, у кого-то любимая кошечка/собачка есть, кто-то просто высыпается. Вообще, стресс снимает смена обстановки. Поехать на море, ощутить природу, слиться с ней воедино и захотеть снова работать.



Тренеру, безусловно, нужно развиваться, расти, потому что у нас мир довольно замкнутый в фигурном катании — туда иногда зайдём и мира вне уже не видим. Поэтому, как я говорю, хорошо менять сферу деятельности, куда-то выбираться и поактивнее общаться с людьми из мира вне фигурного катания. И их мнение слушать со стороны о нашем мире — это очень полезно. Потом — не замыкаться в каком-то маленьком круге общения. Потому что кто такой психолог? Это в основном человек с ещё одним мнением. Умный, образованный. Он может даже не иметь психологического образования. Зачастую психологом может быть тот же хореограф. Надо найти своего человека.



А вот именно пригласить какого-то частного психолога — я не знаю. Если человек имеет статус психолога и он тебе подошёл, как рядом находящийся человек, который тебя энергетически поддерживает своим словом, может вовремя тебе помочь, тогда — да. А просто: вот вам ваш психолог, в команду сборную дали, из поликлиники прислали и работайте — так не катит. Даже приходили с такими рекомендациями, а потом ничего не происходило. Наверное, всё-таки всё индивидуально. Не могу категорически сказать нет, но я бы не советовала это как панацею выбирать и прям искать.

Про смену спортивного гражданства фигуристами

— Раньше, когда был Советский Союз, к этому относились как к предательству. Совершенно чётко. Потом к этому стали относиться как к определённому этапу развития, если человек попадал в тупик, не мог чего-то добиться. У него, допустим, мама русская, живёт в Москве, а папа — из Израиля. Если он меняет гражданство, использует такой шанс, почему же он предатель? Человек использует это для развития. В команде российской не может пробиться, а там попадает в топ и имеет возможность реализовать мечту своей жизни — поехать, например, на Олимпийские игры. Здесь запретить как бы сложно, а судить невозможно. Потому что фигурное катание сейчас уже с трёх лет начинается, и спортсмен все эти годы к чему-то идёт, и тут раз есть шанс… Трудно упрекнуть.



Но в свете последних событий всё очень неоднозначно и неординарно, потому что всплывает некий фактор такой, но я не хочу говорить громких слов, что это предательство. Здесь всё очень индивидуально в каждом случае. Жизнь — штука многогранная, и у каждого она своя. Если человек проживёт её для себя, для своих детей и поколений, то и будет отчитываться перед собой. Не судите и не судимы будете.

Про пропуск сезона в России Дэвис и Смолкиным

— Я считаю, что на каждый случай такой есть правила. Они должны быть юридические, официальные правила. Если поведение спортсменов никаких правил не нарушает, то какие тогда вопросы? Если они сейчас не участвуют в соревнованиях, значит, они в сборную не отбираются. Они, значит, какие-то временные интервалы должны выждать, не участвовать — и потом имеют право выбора. Если существуют правила, оговаривающие такие ситуации, значит, они должны по ним жить. И какие вопросы? Это ко всем абсолютно относится, здесь нет каких-то личных привязанностей. Это такой же вопрос, как переход от тренера к тренеру, только в более глобальных масштабах.