Гербольдт: думаю, что Трусова ещё поборется. Ей просто нужно дать немного времени

Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о неудачном старте сезона Александры Трусовой.
«Можно ли сказать, что у Александры Трусовой уже закат карьеры? Или Саша ещё поборется? Я думаю, что она ещё поборется, раз она приняла решение продолжить свою карьеру. Ей просто нужно дать немного времени, чтобы привыкнуть к возрастным изменениям, привести себя в нужное русло. Плюс не нужно забывать, что она сменила тренера, — это всё равно определённый стресс, и нужно время, чтобы сработаться с новым тренером и выдать какой-то результат. Прошло ещё не так много времени, но я лично вижу, что она и схуднула, и, в принципе, как-то начинает преображаться, подтягивать свою физическую и эмоциональную форму. Я думаю, что нужно дать ей немного времени – и она придёт в свою оптимальную форму, покажет достойный результат», — сказала Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате»:
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