«Не назвала бы Плющенко неопытным тренером». Мнение Катарины Гербольдт

Вот уже больше полугода российские спортсмены лишены возможности соревноваться на мировой арене. Но от этого наше фигурное катание пока не страдает. Осенью в России довольно успешно прошли собственные этапы Гран-при, а в начале декабря и вовсе состоялся необычный и во многом новаторский турнир по прыжкам. ФФККР вполне достойно справляется с невозможностью отправить фигуристов на международные старты, а Катарина Гербольдт и вовсе считает, что от отстранения наших атлетов куда больше пострадает мировая арена, нежели Россия.

В интервью «Чемпионату» экс-фигуристка, а ныне тренер ЦСКА подвела итоги первой половины сезона. Гербольдт рассказала, почему не считает Плющенко неопытным тренером, поделилась своим мнением о перспективах Трусовой и ответила, есть ли у Туктамышевой шансы обойти Валиеву на чемпионате России (Спойлер: да!).

«На мировой арене прыжковый турнир будет не особо популярен и интересен»

— Катарина, какие у вас впечатления от прыжкового турнира? Как вам такой формат соревнований?

— Мне кажется, формат потрясающий! Здорово, что он позволяет фигуристам показать прыжки, которые они учат на тренировках, но не всегда готовы показать в прокате. Я думаю, это и для самих спортсменов мотивация учить сложные прыжки, каскады для таких турниров. Это здорово, это интересно. Мне показалось, что и зрителям понравилась такая интерпретация соревнований, к тому же всё было проведено на высоком уровне.



— Многие уже заговорили, что такие турниры стоит проводить на постоянной основе, в частности, на международном уровне. Вы согласны с этим?

— Я тоже думаю, что стоит, но почти уверена, что на мировой арене это будет не особо популярно и интересно. Если сравнивать то, что делают одиночницы на международных этапах Гран-при и то, что творили девочки на наших соревнованиях — это очень отличается. Вряд ли будут делать соревнования под наших спортсменов.

— В командном турнире соревновались тренерские штабы. Как вам такая задумка?

— Мне кажется, это было очень необычно, очень зрелищно. Хорошая идея, которую нужно продолжать развивать.



— То, что победила команда самого неопытного тренера, Евгения Плющенко, для вас стало неожиданностью?

— Я бы не назвала Плющенко неопытным. Всё-таки это человек, который сам лично прошёл в спорте очень большой путь с таким опытным тренером, как Алексей Николаевич Мишин. В любом случае, мы перенимаем опыт у своих тренеров, поэтому я бы не назвала Женю неопытным. Он очень много знает, очень много прошёл сам и в принципе не первый день уже тренирует. Я думаю, у него достаточно опыта и практики как в тренерском, так и в спортивном ключе. Возможно, преимущество было и на его стороне где-то.

Командный турнир на чемпионате России по прыжкам Фото: РИА Новости

— Командный турнир подразумевает дополнительное давление, всё-таки тут ты не только за себя выступаешь. Как вам кажется, кто проявил себя лучше всех в таком формате?

— Мне кажется, это сугубо личное. На кого-то это давит, а кому-то, наоборот, проще, когда с тобой команда, тебя все поддержат. Кого-то это дополнительно мотивирует, заряжает — таких спортсменов тоже много. В любом случае это всё на таком позитиве проводилось, что я бы не сказала, что у кого-то были сложности. Наоборот, мне показалось, что абсолютно все спортсмены кайфовали от соревнований, я не увидела ни у кого сверхнапряжённости. Так что тут сложно кого-то выделить.

«Когда мы начали учить четверные выбросы, моя карьера закончилась»

— В состязании пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поразили рискованными элементами: четверной подкруткой и четверным выбросом. Есть ли у них потенциал исполнения этих элементов на обычных соревнованиях?

— Это то, о чём я сказала в начале: они показали то, над чем работают на тренировках, но, к сожалению, пока что в целиковый прокат не готовы вставлять. Такой турнир — это лишняя мотивация не бросать, а дорабатывать такие элементы. Мне кажется, что это оправданно, это здорово. Это мотивирует ребят развиваться в более широком направлении.



— Как вы считаете, а стоит ли в принципе ждать стабильного исполнения таких элементов в парном катании?

— Лет десять назад практиковались четверные выбросы на соревнованиях, но исполнять такие элементы в целиковых прокатах очень травмоопасно и энергоёмко. Поэтому в какое-то время все перестали их тренировать, поскольку, даже исполнив эти сложные элементы, качество остальной программы сильно страдает — большой риск докатать программу не на том уровне, на котором ты мог бы докатать. К сожалению, те, кто вставлял четверные выбросы, проигрывали. Зачастую такой риск неоправдан.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

— Во многом ультра-си в парном катании невыгодно исполнять из-за текущей системы оценивания ISU. Не считаете ли, что стоит её изменить, чтоб сподвигнуть спортсменов усложняться?

— Когда мы начали учить четверные выбросы, моя карьера закончилась. Так что как спортсменке, которая сама закончила из-за травмы, мне кажется, что сегодняшняя система больше бережёт спортсменов. И всё-таки более зрелищно видеть пусть и не суперсложные, но качественно исполненные элементы.

«Мишин всегда приходил с чётко просчитанным вариантом, как нужно катать, чтобы выиграть»

— Ещё одним спортсменом, который пошёл на риск в командном турнире, стала Елизавета Туктамышева. Как оцените её попытки четверного тулупа?

— К сожалению, в этот раз не получилось, но я видела, что на тренировках у неё и удачные попытки были. Мне кажется, это здорово, что она на них пошла. Ей нужно показывать, что она тоже имеет в своём арсенале четверные. Да, на сегодняшний день не получилось, но ещё будут соревнования, может быть, там получится. В любом случае такие элементы нужно где-то опробовать, и здорово, что состоялся такой турнир, на котором можно в соревновательной обстановке поучиться исполнять такие элементы.

— Как вы считаете, стоит ли Лизе вставлять четверной тулуп в программу на чемпионате России?

— У неё очень опытный тренер, который умеет всё просчитывать. Я думаю, что они примут решение в зависимости от короткой программы, от того, как будут катать остальные спортсменки. Алексей Николаевич всегда смотрел на соперников. Когда я у него каталась, он всегда приходил с чётко просчитанным вариантом, как нужно катать, чтобы выиграть: где усложнить, где упростить — он всё это считает. Я думаю, что они примут верное решение.

— В личном турнире легко победила Камила Валиева. Как вы считаете, заслуженно? Некоторые считают, что вместо Камилы должна была проходить в финал Софья Акатьева.

— Судить — это не моя работа. Если судьи так решили, значит, это было верное решение. У Камилы есть свои плюсы, есть свои минусы, но, значит, на сегодняшний день она выглядела увереннее, может, с какой-то стороны достойнее. Если они обе приземлили… Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то больше понравилось это исполнение, кому-то — другое. Есть свои правила, за что дают надбавки, за что ставят минусы. Я думаю, что каждая из них это знала и старалась набрать побольше баллов на заходах, на выездах.



— В мужском турнире победил Григорий Фёдоров. Это сенсация?

— Однозначно! Он молодой мальчик, удивил всех. Я с Гришей работала, знаю его достаточно давно, он был с детства очень талантливым. Не могу сказать, что меня сильно удивила его победа, потому что я знала, что он может исполнять эти элементы. Но я за него, за Светлану Владимировну [Соколовскую], за всю её команду безумно рада. Им получается растить уже определённую плеяду высококлассных спортсменов.

Глеб Лутфуллин, Григорий Фёдоров и Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

— Как вам в целом формат личного турнира? Может, стоит что-то поменять, доработать?

— Мне, честно говоря, понравилось всё, так как это было проведено на высоком уровне и настолько масштабно. И правила, мне кажется, были предельно понятны для всех. Я бы ничего не меняла, а какое решение примет руководство, будем смотреть.

«Это за рубежом страдают от того, что не могут видеть такую конкуренцию и таких высококлассных спортсменов, но не мы»

— Недавно закончилась серия Гран-при России. Как вы считаете, прошла ли она успешно? Получилось ли достойно заменить международные этапы Гран-при?

— Я, в принципе, уже давно говорила, что, лишив наших спортсменов возможности выступать на мировой арене, скорее пострадает мировая арена, нежели наши спортсмены, так как у нас на сегодняшний день одни из самых сильных фигуристов. Так что это за рубежом страдают от того, что не могут видеть такую конкуренцию и таких высококлассных спортсменов, но не мы.



— Что вам больше всего запомнилось на наших этапах Гран-при, может, кто-нибудь особенно поразил?

— Мы все крутимся в одном мире, все друг друга знаем: где какие спортсмены, кто на что способен. Я не могу сказать, что кто-то меня чем-то удивил. Меня в принципе порадовало, что конкуренция в России большая. Главное, чтоб у спортсменов была мотивация тренироваться и прогрессировать. Собственно говоря, мы это увидели. Слава богу, что всё так, надеемся, что оно и продолжится.

— Многие высказывают мнение, что мужское одиночное катание на нашем Гран-при было самым интересным видом. Вы разделяете эту точку зрения?

— Я разделяю эту точку зрения в том плане, что наши мальчики подтянулись. Если раньше все считали, что мужское одиночное катание у нас это слабый вид, то сейчас ребята очень подтянули свой уровень. Как раз мальчики в лице Гриши Фёдорова показывают, что у нас даже юные фигуристы умеют делать самые сложные четверные элементы — и достаточно стабильно. Скамейка запасных у нас растёт — это здорово. Но женское одиночное катание у нас тоже не менее интересное. Думаю, так говорят, просто потому что радуются, что наконец-таки наши мужчины подтянули свой уровень катания.



— Как вы считаете, наши мужчины могли бы сейчас бороться за медали на международном уровне?

— Однозначно да. Я думаю, что это сейчас понимает и признаёт весь мир. Мы сильны в женском одиночном катании, в танцах подтянулись, в парах, в мужском катании наконец-таки. Мы снова способны бороться за золото во всех видах фигурного катания. Это радует, это здорово. Наверное, поэтому нас и не очень хотят видеть на мировой арене (смеётся).



— Кто, как вам кажется, из мужчин смотрится сейчас увереннее всего?

— На этот вопрос я, наверное, не отвечу, потому что здесь немного предвзята, так как и с Марком Кондратюком работала, и с Сашей Самариным.



— В этом сезоне, на удивление, очень неуверенно смотрится Михаил Коляда. Как вы думаете, в чём причина?

— Мне кажется, уверенность в себе — это качество, которое либо живёт в спортсмене, либо нет. Никто кроме него её не прочувствует, не заменит, кроме него самого.

Михаил Коляда Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

«Я думаю, что Трусова ещё поборется. Ей просто нужно дать немного времени»

— У девочек по баллам лидер сезона — Камила Валиева. Как вы считаете, это справедливо?

— Я ещё раз повторюсь, что оценивать — это всё-таки работа судей. Если они считают, что она лучше, значит, она лучше. У неё есть, за что ставить плюсы и, значит, на сегодняшний день, с судейской точки зрения, они у неё более ярко выражены.



— Второй по лучшим баллам идёт Елизавета Туктамышева. Как вы думаете, сможет ли Лиза навязать борьбу Камиле?

— Я думаю, что всё может быть, так как это спорт, это лёд. Лёд — это всё-таки скользкая поверхность, бывает абсолютно всё, поэтому никого не нужно списывать со счетов. Тем более что у нас много молоденьких девочек, менее опытных, но не менее талантливых, чем Камила и Лиза. Поэтому я думаю, что в любом случае борьба на чемпионате России будет очень интересной. Каждая из фигуристок надеется друг другу навязать борьбу.

— А кто вам из юных девочек больше импонирует: Акатьева, Самоделкина, Муравьёва или Петросян?

— Я для себя пока что не выделила кого-то конкретного. Каждая из них мне нравится какими-то своими сторонами. Наверное, на сегодняшний день конкретно из них у меня нет какого-то лидера. Я бы ещё за ними понаблюдала и, наверное, в конце сезона сделала бы какой-то вывод, кто мне нравится больше. Но в любом случае, если мы будем выходить на мировую арену, на которой повысился возраст, будет интересно посмотреть, как они будут справляться с возрастными проблемами, кто из них будет более прочной, сможет достойно это всё пережить и не растерять то, что умеет на сегодняшний день. Это будет самое интересное.



— У Александры Трусовой сезон пока что складывается тяжело. Можно ли сказать, что это уже закат карьеры? Или Саша ещё поборется?

— Я думаю, что она ещё поборется, раз приняла решение продолжить свою карьеру. Ей просто нужно дать немного времени, чтобы привыкнуть к возрастным изменениям, привести себя в нужное русло. Плюс не нужно забывать, что она сменила тренера — это всё равно определённый стресс, и нужно время, чтобы сработаться и выдать какой-то результат. Прошло ещё не так много времени, но я лично вижу, что она и схуднула, и в принципе как-то начинает преображаться, подтягивать свою физическую и эмоциональную форму. Я думаю, нужно дать ей немного времени, и она придёт в свою оптимальную форму, покажет достойный результат.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

— Многие отмечают, что Саша спрогрессировала в плане катания, стала более женственной.

— Да, я тоже это заметила, мне это тоже понравилось. Она стала более грациозная, более нежная. Это видно, и это большой плюс к её катанию.

«Для меня на сегодняшний день Тарасова и Морозов являются лидерами»

— Танцы на льду в этом сезоне у нас, можно сказать, выстраиваются заново. Кто вам больше всего импонирует из выступающих пар?

— Мне очень нравится пара Худайбердиевой и Базина. Я не очень разбираюсь в правилах танцев, но эти фигуристы по каким-то внешним данным, по эмоциональному и энергетическому посылу мне больше всего импонируют.



— Уже можно говорить, что они — новые лидеры сборной?

— Наверное, в текущем сезоне из тех пар, что выступают, да. Но также не нужно забывать про Степанову/Букина, Синицину/Кацалапова, которые не объявляли о завершении карьеры. Я бы пока не спешила с какими-то выводами.



— Стало известно, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин уже точно пропускают сезон. Это большая потеря для наших танцев?

— Да, конечно, я думаю, что это определённая потеря. Весь прошлый сезон все говорили, что они здорово ворвались, что они интересные, не такие как все. У них тоже была энергия, которая заряжала. И в принципе их считали лидерами после двух наших опытных пар, все говорили о том, что это пара следующего поколения.

— А как вам парное катание на Гран-при России? Много молодых пар заявили о себе, при этом лидеры тоже не сдают позиций. Кто вас больше всего впечатлил?

— Да, молодых пар, которые удивляют, пытаются ворваться в элиту фигурного катания очень много. Но для меня всё равно на сегодняшний день Тарасова и Морозов являются лидерами. Наверное, благодаря своему опыту, своей матёрости, своей расслабленности, которая выглядит очень профессионально, нагло на льду — это здорово. Я за ребят очень рада, так как у них были сложные сезоны, когда они были нестабильны. Но на сегодняшний день, мне кажется, они более чем уверены в себе, и это видно, это чувствуется.



— Какие у вас ожидания от предстоящего чемпионата России?

— Я жду интересного соперничества во всех видах, что до последнего дня мы не будем знать, кто действительно окажется лидером. В каждом виде достаточно спортсменов, которые будут конкурировать друг с другом, и это здорово, конкуренция всегда заставляет тебя двигаться, расти. Мне кажется, будет очень серьёзный накал страстей.



— То есть напряжённая борьба будет в каждом из видов?

— Мне кажется, да. Все хотят достигнуть какой-то определенной планки, ведь у каждого сейчас есть свои цели, свои задачи. Даже молодые будут метить на высшую ступеньку.