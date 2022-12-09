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Алина Загитова опубликовала милые фото со своей собакой Масару

Алина Загитова опубликовала милые фото со своей собакой Масару
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала фото, где она играет со своей знаменитой собакой по кличке Масару.

Фото: из личного архива Загитовой

Фото: из личного архива Загитовой

Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.

В последнем сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» 20-летняя Загитова вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой была одной из ведущих.

«Масару – это моё всё». Удивительная история дружбы Загитовой с собакой «Масару – это моё всё». Удивительная история дружбы Загитовой с собакой
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