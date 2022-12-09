Роднина: любое техническое усложнение женское фигурное катание не очень красит

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, как изменилось фигурное катание по сравнению с периодом её спортивной карьеры.

«Правила поменялись. Все виды спорта меняются из-за того, что идут изменения правил, изменения регламента соревнований. Это естественный процесс. В наше время мы не могли делать того, что делают сегодня. Но любое техническое усложнение женское фигурное катание не очень красит. За этой техникой начинают гоняться более молодые, потому что более старшим её сложно исполнять.

Кто-то называет современное женское фигурное катание роботизированным спортом детей? Должна сказать, что очень много идёт подсчётов чисто по техническим моментам, поэтому всем кажется, что это роботизировано. Ребёнок по всей программе не занят музыкой, композицией, а занят только исполнением элементов», — сказала Роднина в интервью Legalbet.