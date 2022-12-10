Илья Малинин: нравятся русские фигуристы, особенно Коляда

Американский фигурист Илья Малинин высказался о том, кто из российских фигуристов ему нравится.



«Я не особо смотрю то, что выкладывают в интернете. Каждый может писать, что хочет, я не особо слежу — для меня это не так важно. На данный момент я сфокусирован на себе, на том, чтобы я нормально катался.



Мне нравятся все русские фигуристы! А особенно — Михаил Коляда! Нравится, как он прыгает лутц. Это мне напоминает мой лутц. Он прикольно исполняет этот прыжок — выглядит очень легко», — приводит слова Малинина Sport24.



Напомним, Малинин стал третьим в финале серии Гран-при ISU — 2022/2023, который проходит в Турине (Италия).



18-летний Малинин шёл лишь пятым после короткой программы, но за счёт успешно исполненной ПП сумел завоевать медаль. Илья чисто выполнил четверной аксель и ещё четыре квада. Судьи оценили его выступление в 191,84 балла.