Илья Малинин: нравятся русские фигуристы, особенно Коляда

Американский фигурист Илья Малинин высказался о том, кто из российских фигуристов ему нравится.
«Я не особо смотрю то, что выкладывают в интернете. Каждый может писать, что хочет, я не особо слежу — для меня это не так важно. На данный момент я сфокусирован на себе, на том, чтобы я нормально катался.
Мне нравятся все русские фигуристы! А особенно — Михаил Коляда! Нравится, как он прыгает лутц. Это мне напоминает мой лутц. Он прикольно исполняет этот прыжок — выглядит очень легко», — приводит слова Малинина Sport24.
Напомним, Малинин стал третьим в финале серии Гран-при ISU — 2022/2023, который проходит в Турине (Италия).
18-летний Малинин шёл лишь пятым после короткой программы, но за счёт успешно исполненной ПП сумел завоевать медаль. Илья чисто выполнил четверной аксель и ещё четыре квада. Судьи оценили его выступление в 191,84 балла.
- 10 декабря 2022
-
20:50
-
19:09
-
17:56
-
17:36
-
16:28
-
15:44
-
15:35
-
15:28
-
15:04
-
13:49
-
13:36
-
12:28
- 9 декабря 2022
-
23:57
-
22:51
-
22:46
-
22:32
-
20:52
-
19:18
-
14:27
-
12:54
-
12:50
-
12:30
-
10:41
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 8 декабря 2022
-
23:25
-
23:00
-
22:27
-
22:26
-
22:00