Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин: нравятся русские фигуристы, особенно Коляда

Илья Малинин: нравятся русские фигуристы, особенно Коляда
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин высказался о том, кто из российских фигуристов ему нравится.

«Я не особо смотрю то, что выкладывают в интернете. Каждый может писать, что хочет, я не особо слежу — для меня это не так важно. На данный момент я сфокусирован на себе, на том, чтобы я нормально катался.

Мне нравятся все русские фигуристы! А особенно — Михаил Коляда! Нравится, как он прыгает лутц. Это мне напоминает мой лутц. Он прикольно исполняет этот прыжок — выглядит очень легко», — приводит слова Малинина Sport24.

Напомним, Малинин стал третьим в финале серии Гран-при ISU — 2022/2023, который проходит в Турине (Италия).

18-летний Малинин шёл лишь пятым после короткой программы, но за счёт успешно исполненной ПП сумел завоевать медаль. Илья чисто выполнил четверной аксель и ещё четыре квада. Судьи оценили его выступление в 191,84 балла.

Малинин проиграл, но у США ещё есть шансы на золото! Надежда на 15-летнюю американку! LIVE Малинин проиграл, но у США ещё есть шансы на золото! Надежда на 15-летнюю американку! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022