Александра Трусова поздравила тренера Соколовскую с днём рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова поздравила в своих социальных сетях своего тренера Светлану Соколовскую.



«Светлана Владимировна, поздравляю вас с днём рождения», — написала в своих социальных сетях Александра Трусова.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы. Это второй уход Александры от Тутберидзе, в первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.



Отметим, что, помимо медали с Олимпиады, Трусова в своём активе имеет бронзу с чемпионата мира, две бронзы с чемпионата Европы и два золота с юниорского чемпионата мира.