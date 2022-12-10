Александра Трусова поздравила тренера Соколовскую с днём рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова поздравила в своих социальных сетях своего тренера Светлану Соколовскую.
«Светлана Владимировна, поздравляю вас с днём рождения», — написала в своих социальных сетях Александра Трусова.
Фото: Из личного архива Александры Трусовой
Ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы. Это второй уход Александры от Тутберидзе, в первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Отметим, что, помимо медали с Олимпиады, Трусова в своём активе имеет бронзу с чемпионата мира, две бронзы с чемпионата Европы и два золота с юниорского чемпионата мира.
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