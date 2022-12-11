Хендрикс — о деле Валиевой: ну отдадут мне бронзу ЧЕ — и что? Момент-то всё равно упущен

Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года в женском одиночном катании бельгийка Луна Хендрикс высказалась о том, что в случае пересмотра результатов чемпионата Европы — 2022 из-за допингового дела россиянки Камилы Валиевой может получить бронзу за турнир.
«Это дело прошлое, в любом случае. Даже если это произойдёт, то момент-то всё равно упущен. Ну отдадут мне бронзу – и что? Если она, по справедливости, была моя, то она мне была нужна тогда, год назад. Для меня это было бы космическое событие.
А сейчас что? Вот на чемпионате мира были невероятные ощущения, когда я держала в руках серебряную медаль. Так что теперь я просто смотрю вперёд – скоро следующий чемпионат Европы, посмотрим, что он мне принесёт», — приводит слова Хендрикс Sports.ru.
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