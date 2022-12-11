Хендрикс: рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет видеть более осознанное катание

Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года в женском одиночном катании бельгийка Луна Хендрикс рассказала, как ей давался период пубертата.
«Это случается со всеми, исключений пока не было, ха-ха. Тело меняется, и надо заново учиться всему тому, что у тебя отлично получалось на льду. Все прыжки рассыпаются, всё обнуляется, это очень тяжело. Именно поэтому я больше ценю женское катание, а не детское – и рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет увидеть более осознанное катание, на более взрослых фигуристок смотреть интереснее – за ними есть история.
Больше всех русских девочек мне нравится Лиза Туктамышева. Я знаю, чего стоит это превращение из девочки в женщину и как это нелегко пережить в спорте. Но главное изменение происходит даже не с телом, а с головой. Ты становишься более осознанной, начинаешь понимать, как сильно любишь кататься, а не делаешь это по инерции или «потому что так сложилось». Если тебе все даётся «на автомате», легко – ты это и не ценишь.
А что касается веса – да, лет в 16-17 мне пришлось особенно тяжело. Я ела всё то же самое, в тех же количествах, но вдруг начала резко поправляться. Я испугалась и пошла к диетологу. Она мне объяснила всё то, чего я не понимала про свой организм: что есть, когда есть и в каких пропорциях. Потому что всё давно изучено и расписано. Тот же банан, но съеденный в разное время дня вместе с разной едой, по-разному отразится на твоей фигуре. Ты, может, и стараешься есть здоровую пищу, но всё равно делаешь это неправильно. Правильно питаться нужно учиться ровно так же, как кататься.
На диетах я никогда не сидела и тем более не живу в жёстких ограничениях сейчас. Круглый год питаться суперправильно невозможно. Так что я ем и пиццу, и картошку фри – и не демонизирую такую еду. Я хочу наслаждаться жизнью, а вкусная еда – неотъемлемая её часть. Тут главное – баланс», — приводит слова Хендрикс Sports.ru.
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