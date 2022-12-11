Тарасова — о словах Хендрикс: кто она такая вообще? Пусть больше тренируется, совести нет
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о серебряном призёре Олимпийских игр — 2022, бельгийской фигуристке Луне Хендрикс, которая ранее выразила сомнение в способностях россиянок в связи с расследованиями дел о допинге.
«Кто она такая вообще, Луна Хендрикс? Пусть думает о себе и больше тренируется. Совести нет совсем. У нас спорт нечестный? Она абсолютно ничего не знает. С ней судиться за это хочется, честное слово. Какая-то девочка усомнилась в честности наших спортсменок и нашей команды. Пусть Луна Хендрикс ведёт себя как участница турнира», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Бельгийская фигуристка также посоветовала россиянкам осознать, что спорт должен быть честным, и изменить свою позицию.
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