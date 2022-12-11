«Если кто-то и прыгнет пятерной, то это будет он». Агент Малинина — о фигуристе

Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, выступающего в одиночном катании, высказался о намерении своего подопечного прыгнуть пятерной прыжок до конца текущего сезона.

Ранее американец с российскими корнями рассказал о желании попробовать этот сложный элемент, если ему позволит физическая форма.

«Если кто-либо и прыгнет пятерной прыжок, то это будет он. И это произойдёт», — сказал Закарян в интервью Metaratings.

Напомним, на прошедшем финальном Гран-при в Турине (Италия) 18-летний Илья Малинин занял третье место. Позже он рассказал, что выступал с травмой.

Илья Малинин — первый в истории фигурист, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель.