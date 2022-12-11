«Если кто-то и прыгнет пятерной, то это будет он». Агент Малинина — о фигуристе
Поделиться
Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, выступающего в одиночном катании, высказался о намерении своего подопечного прыгнуть пятерной прыжок до конца текущего сезона.
Ранее американец с российскими корнями рассказал о желании попробовать этот сложный элемент, если ему позволит физическая форма.
«Если кто-либо и прыгнет пятерной прыжок, то это будет он. И это произойдёт», — сказал Закарян в интервью Metaratings.
Напомним, на прошедшем финальном Гран-при в Турине (Италия) 18-летний Илья Малинин занял третье место. Позже он рассказал, что выступал с травмой.
Илья Малинин — первый в истории фигурист, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель.
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
21:00
-
20:45
-
20:12
-
19:38
-
19:20
-
19:02
-
17:22
-
16:22
-
15:51
-
15:05
-
13:12
-
12:24
-
11:42
-
09:51
-
00:39
-
00:04
- 10 декабря 2022
-
22:49
-
21:48
-
20:50
-
19:09
-
17:56
-
17:36
-
16:28
-
15:44
-
15:35
-
15:28
-
15:04
-
13:49
-
13:36
-
12:28
- 9 декабря 2022
-
23:57
-
22:51
-
22:46
-
22:32
-
20:52
Партнерский контент