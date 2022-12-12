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Фигурист Ковалёв: сейчас я ровно 190 см. Давно собираюсь остановиться

Фигурист Ковалёв: сейчас я ровно 190 см. Давно собираюсь остановиться
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Российский фигурист Артём Ковалёв рассказал о своём росте.

«Не надоели ли мне вопросы про мой рост? Нет, не бесит, наоборот, радует, что с таким ростом тоже можно прыгать. Не говорю, что я какой-то идеальный фигурист, но стараюсь. Пробил ли я отметку в 190 см? Да, сейчас ровно 190 см. Уже давно собираюсь остановиться, не знаю, почему этого не происходит», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Артём Ковалёв – фигурист-одиночник, ученик Александра Волкова, призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призёр финала Кубка России (2022). Лучший результат на чемпионате России – восьмое место (ЧР-2021, Челябинск).

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