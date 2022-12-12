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Первый канал опубликовал расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию

Первый канал опубликовал расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию
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Чемпионат России по фигурному катанию — 2023 пройдёт с 20 по 25 декабря в Красноярске. Предлагаем вашему вниманию расписание телевизионных трансляций, предоставленное официальным вещателем соревнований — Первым каналом.

Расписание трансляций

22 декабря, четверг, 23:45
Трансляция

23 декабря, пятница, 23:20
Трансляция

24 декабря, суббота, 15:00
Пары. Произвольная программа (прямой эфир)

24 декабря, суббота, 16:15
Женщины. Произвольная программа (прямой эфир)

25 декабря, воскресенье, 14:35
Показательные выступления

Указанное время начала трансляций – московское. Также трансляции чемпионата России по фигурному катанию в прямом эфире и большом количестве покажет официальный сайт Первого канала.

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Новости. Фигурное катание
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