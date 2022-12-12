Первый канал опубликовал расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию — 2023 пройдёт с 20 по 25 декабря в Красноярске. Предлагаем вашему вниманию расписание телевизионных трансляций, предоставленное официальным вещателем соревнований — Первым каналом.

Расписание трансляций

22 декабря, четверг, 23:45

Трансляция

23 декабря, пятница, 23:20

Трансляция



24 декабря, суббота, 15:00

Пары. Произвольная программа (прямой эфир)

24 декабря, суббота, 16:15

Женщины. Произвольная программа (прямой эфир)



25 декабря, воскресенье, 14:35

Показательные выступления

Указанное время начала трансляций – московское. Также трансляции чемпионата России по фигурному катанию в прямом эфире и большом количестве покажет официальный сайт Первого канала.