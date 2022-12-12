Первый канал опубликовал расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию
Поделиться
Чемпионат России по фигурному катанию — 2023 пройдёт с 20 по 25 декабря в Красноярске. Предлагаем вашему вниманию расписание телевизионных трансляций, предоставленное официальным вещателем соревнований — Первым каналом.
Расписание трансляций
22 декабря, четверг, 23:45
Трансляция
23 декабря, пятница, 23:20
Трансляция
24 декабря, суббота, 15:00
Пары. Произвольная программа (прямой эфир)
24 декабря, суббота, 16:15
Женщины. Произвольная программа (прямой эфир)
25 декабря, воскресенье, 14:35
Показательные выступления
Указанное время начала трансляций – московское. Также трансляции чемпионата России по фигурному катанию в прямом эфире и большом количестве покажет официальный сайт Первого канала.
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
21:08
-
20:55
-
19:02
-
17:30
-
16:32
-
13:27
-
13:14
-
12:34
-
11:44
-
09:55
-
09:44
-
09:06
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 11 декабря 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:12
-
19:38
-
19:20
-
19:02
-
17:22
-
16:22
-
15:51
-
15:05
-
13:12
-
12:24
-
11:42
-
09:51
-
00:39
-
00:04
- 10 декабря 2022
-
22:49
Партнерский контент