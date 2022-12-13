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Тутберидзе посетила рождественское шоу в США

Тутберидзе посетила рождественское шоу в США
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Одна из американских пользователей соцсетей выложила фотографию с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Тутберидзе посетила рождественское шоу A Holiday Dream on Ice, которое прошло 10 декабря в американском городе Лисбург (штат Вирджиния). Одной из участниц данного мероприятия стала дочь российского тренера Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным.

«Абсолютная честь встретиться с королевой фигурного катания», — написала местная жительница Аники Хансфорд.

Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин, которые живут и тренируются в США, пропустят чемпионат России в Красноярске в конце декабря. До этого фигуристы пропустили два этапа Гран-при.

Глеб Смолкин является сыном российского актёра Бориса Смолкина.

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