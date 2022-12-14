Ягудин жёстко ответил на критику Загитовой и Щербаковой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил тем, кто критикует его соведущих по «Ледниковому периоду» — победительниц Игр в женском одиночном катании Анну Щербакову и Алину Загитову.
«А кто эти люди? И почему они имеют право критиковать? Я резко отвечаю в социальных сетях и буду продолжать отвечать, когда кто-то начинает критиковать. А вы хоть что-то сделали? Вы попробовали? Вы откуда знаете, как это всё происходит? Почему-то многие люди считают, что все им должны. Всем всё всегда не нравится! И в этом случае я вспоминаю фразу Андрея Аршавина, считаю её правильной: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Мы стараемся, как и Аня Щербакова, и Алина Загитова, и я, делать максимум того, что мы можем — всё. Нас критиковать может только наше начальство, а людям всегда будет чего-то не хватать, всегда люди будут чем-то недовольны.
Лично я никогда в жизни не пойду ни в какие чаты, даже если мне что-то не нравится. У меня как у нормального здравомыслящего работающего человека рука не поднимется пойти написать, извините, какую-то какашку другому человеку. Какое вы имеете право приходить к нам в дом и гадить там? Поэтому на ваши мнения, которые вы пишете и по поводу Алины, и по поводу Ани, и по поводу меня — я жёстко отвечаю сразу. Не нравится — до свидания», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 декабря, в 10:00.
- 14 декабря 2022
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
00:27
- 13 декабря 2022
-
23:00
-
22:38
-
22:12
-
22:03
-
22:00
-
21:44
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
19:53
-
17:17
-
15:53
-
15:08
-
14:59
-
13:38
-
10:06
-
09:19
- 12 декабря 2022
-
23:49
-
22:09
-
21:57
-
21:08
-
20:55
-
19:02
-
17:30
-
16:32
-
13:27
-
13:14
-
12:34
-
11:44
-
09:55
-
09:44