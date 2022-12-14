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Евгения Медведева: огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира

Евгения Медведева: огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к футболу.

«Почти не пропускаю матчи «Динамо». Мне нравится их стадион, атмосфера в команде, антураж на играх. В клубе очень симпатичные люди работают. Приятные в общении. Я полюбила эту команду. Я не эксперт, но искренне радуюсь их победам, уже многих ребят знаю по именам. Надеюсь, что у «Динамо» получится занять высокое место в РПЛ и что в следующем сезоне и наших футболистов, и фигуристов, и других спортсменов вернут на международные соревнования.

Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира. Но я не хочу углубляться в этот вопрос. Это не моё дело. Я смотрела какие-то матчи. Например, сборную Японии, которая сенсационно обыграла Испанию и Германию. Но говорить, что слежу, не отрываясь от телевизора, я не могу», — приводит слова Медведевой «Газета.Ru».

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