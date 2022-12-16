Александра Трусова заявила, что ей интересно работать с разными специалистами

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что ей интересно работать с разными специалистами. Также фигуристка сообщила, что готовится к предстоящему чемпионату России в Красноярске.

«Я некоторые упражнения никогда не делала, интересно работать с разными специалистами. Всё по‑новому, разная хореография, разный подход, интересно.

До конца травмы редко вылечиваются, всегда выходишь на лед раньше и начинаешь всё делать, кататься. В целом нормально всё. Почти не мешает работать над прыжками и программой.



Я готовлюсь к чемпионату России, решили, что буду готовиться к чемпионату в Красноярске. Сравниваю два этапа (Гран‑при России): в Сочи было чуть хуже, в Самаре было чуть лучше, так что видим какую‑то работу. Буду стараться работать», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы. Это второй уход Александры от Тутберидзе, в первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.