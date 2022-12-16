Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова заявила, что ей интересно работать с разными специалистами

Александра Трусова заявила, что ей интересно работать с разными специалистами
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что ей интересно работать с разными специалистами. Также фигуристка сообщила, что готовится к предстоящему чемпионату России в Красноярске.

«Я некоторые упражнения никогда не делала, интересно работать с разными специалистами. Всё по‑новому, разная хореография, разный подход, интересно.

До конца травмы редко вылечиваются, всегда выходишь на лед раньше и начинаешь всё делать, кататься. В целом нормально всё. Почти не мешает работать над прыжками и программой.

Я готовлюсь к чемпионату России, решили, что буду готовиться к чемпионату в Красноярске. Сравниваю два этапа (Гран‑при России): в Сочи было чуть хуже, в Самаре было чуть лучше, так что видим какую‑то работу. Буду стараться работать», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы. Это второй уход Александры от Тутберидзе, в первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото? Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022