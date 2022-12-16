Боброва — о четверном акселе Малинина: была не уверена, что когда-нибудь это увижу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о четверном акселе американского фигуриста Ильи Малинина.

Напомним, Малинин выполнил этот сложный элемент в сентябре этого года в произвольной программе на турнире US International Classic и стал первым фигуристом в истории, которому удалось чисто исполнить четверной аксель на официальных соревнованиях.

«Хочу отметить его четверной аксель, насколько он действительно его уже натренировал. Это класс. Я вообще не была уверена, что когда-нибудь это увижу. Понятно, что при жизни, наверное, когда-нибудь увидела бы. Но, когда это были попытки Юдзуру Ханю, это было далеко от чистого исполнения, Артура Дмитриева — тоже далеко. Ты понимаешь, что чисто теоретически это возможно, но пока, видимо, всё равно никто не может зацепиться. И тут выходит Малинин и просто — раз, два, три…» — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».