Неудача на Олимпиаде не сломала Бойкову и Козловского. Они вновь поставят всех в очередь

За год Саша и Дима восстановили форму и замахнулись на два ультра-си. На чемпионате России фигуристы вернут себе заслуженное золото?

Поклонники Александры Бойковой и Дмитрия Козловского переживали непростые сезоны. Два года их любимые фигуристы допускали ошибки и терпели неудачи на крупных стартах, а на Олимпиаде в Пекине и вовсе стали жертвой несправедливого судейства. Но теперь всем страданиям пришёл конец. После перерыва Саша и Дима вернулись свежими и обновлёнными и громко заявили о себе.

Новые программы и стабильное исполнение более мощного контента позволили ученикам Тамары Москвиной выиграть все личные соревнования в сезоне. А попытки сразу двух ультра-си и вовсе делают их фаворитами чемпионата России в Красноярске.

Бойкова и Козловский вновь готовы поставить соперников в очередь?

Бойкова и Козловский «встали в очередь» в олимпийском сезоне

Долгое время Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были ведущей молодой парой страны. Ученики Тамары Москвиной не скрывали огромных амбиций и стремились к наградам высшей пробы на крупнейших стартах, однако с появлением в группе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова ситуация стала меняться, причём не в пользу Саши с Димой. Соседство с таким сильным дуэтом, как Настя с Сашей, и собственный спад, пришедшийся на переходный период, здорово давили на ребят, поэтому их прокаты были далеки от идеальных.

Ошибки фигуристов стоили им золотой медали на чемпионате мира в Стокгольме. Тогда соревнования закончились драматично: Мишина и Галлямов легко взобрались на первую ступень пьедестала, а Бойкова и Козловский остались лишь третьими. Сдержать эмоции было трудно. «Поздравляю, теперь у вас есть чемпионы мира», — в сердцах бросила Саша тренеру, чем спровоцировала порцию критики в свою сторону. Особо едкие болельщики припомнили Диме его коронную фразу, которая была произнесена незадолго до этого. Мол, «в очередь» теперь встали сами Бойкова и Козловский.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

В олимпийском сезоне этот тезис лишь подтвердился. У фигуристов были проблемы с набором формы, а ведь надо было ещё стабилизировать новый каскад из двух тройных сальховов через ойлер, чтобы иметь возможность бороться с сильными конкурентами. К сожалению, в Пекине от этого элемента пришлось отказаться, но и так прокаты Саши с Димой были с помарками. Итог: обидное четвёртое место и 220,50 балла за две программы.

К слову, результатом судейства пара была крайне недовольна: «Вы смеётесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали!» — сказал Козловский «Матч ТВ» после завершения Олимпиады.

Завершение кризиса и шикарная программа «Анна Каренина»

Когда эмоции поутихли, Бойкова и Козловский трезво оценили свою работу, сделали определённые выводы и сообщили, что будут развиваться дальше. Они не стали ни менять тренерскую группу, ни пробовать другого партнёра, как стало модно в танцах на льду, вместо этого они буквально поселились на ледовой арене, долго и упорно оттачивая свои навыки. И прогресс не заставил себя ждать.

В новом сезоне Саша и Дима предстали более уверенными в себе, наконец освоили каскад из двух тройных прыжков и выиграли все личные соревнования. Очевидно, что кризис, в котором пребывали фигуристы, подошёл к концу, и они вновь готовы громко заявить о себе.

Так и произошло, когда на свет появилась шикарная произвольная программа «Анна Каренина». Многослойная постановка со сложной музыкальной структурой произвела неизгладимое впечатление на специалистов. Фигуристы прекрасно вжились в роли и справились с глубокой драматургией знаменитой истории. При этом стиль Бойковой и Козловского — яркий, дерзкий — всё ещё узнаётся в программе благодаря нестандартным заходам и хореографическим находкам, новым позициям в поддержках и в парном вращении. Ребята отлично постарались и к главному старту года подходят одними из фаворитов.

Бойкова и Козловский готовят ультра-си к чемпионату России?

В пользу Бойковой и Козловского перед чемпионатом России в Красноярске говорят их опыт, артистическое мастерство и великолепная техника. А ещё и возможные сюрпризы в виде усиления контента. На первенстве страны по прыжкам Саша с Димой уже попробовали четверные подкрутку и выброс. И хотя пока они выглядят сыро — на подкрутке была помарка, а выброс завершился падением — попытки фигуристов исполнить сразу два элемента ультра-си достойны восхищения.

«Честно хочу сказать, что горжусь партнёршей, она подаёт мне пример храбрости. Поставьте себя на её место — на такой высоте и скорости делать четыре оборота и в подкрутке, и в выбросе — это заслуживает аплодисментов», — слова поддержки спортсменка услышала от партнёра, а затем и от всех присутствующих на арене в Санкт-Петербурге.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на чемпионате России по прыжкам Фото: РИА Новости

Нужно отметить, что пара выступала за команду Алексея Мишина, где была ещё одна участница, которая тренировала ультра-си перед национальным первенством. Елизавета Туктамышева заходила на четверной тулуп, но пока неудачно. Тем не менее Императрица намерена попробовать приземлить его в Красноярске. Вероятно, похожая цель и у Бойковой с Козловским, и, если им удастся исполнить задуманное, они станут недосягаемыми для своих соперников. Что ж, пожелаем им удачи.