Ирина Роднина эмоционально ответила на вопрос об отношениях с Татьяной Тарасовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему отношений с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Когда я и Татьяна Анатольевна Тарасова помиримся? А что это так волнует болельщиков? Болельщикам не кажется, что в личные отношения влезать как-то неудобно? Думала ли я пойти на контакт? Меня вполне устраивают наши отношения. Какие у нас отношения? У нас никакие. Думаю, что это и её, и меня устраивает», — цитирует Роднину Legalbet.

Напомним, что Татьяна Тарасова являлась тренером пары Ирина Роднина / Александр Зайцев с 1974 по 1980 год. В этот период фигуристы выиграли две золотые медали Олимпийских игр, семь чемпионатов Европы и шесть чемпионатов мира.