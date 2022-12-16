«Как художник на чистом холсте». Костнер показала, как рисует коньками на льду
Поделиться
Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер опубликовала новый пост в соцсетях, в котором показала, как рисует коньками на льду.
«Как художник на чистом холсте», — написала спортсменка.
Костнер является чемпионкой мира 2012 года и пятикратной чемпионкой Европы (2007, 2008, 2010, 2012, 2013). Она стала первой представительницей Италии, выигравшей медаль на чемпионате мира среди юниоров (бронза 2003 года), первой итальянской фигуристкой, победившей в финале Гран-при (сезон-2011/2012).
Каролина является кузиной и крестницей знаменитой итальянской горнолыжницы Изольды Костнер, двукратной чемпионки мира и трёхкратного призёра Олимпийских игр.
Комментарии
- 16 декабря 2022
-
16:37
-
13:06
-
12:37
-
12:33
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:34
-
11:18
-
10:49
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:30
-
09:27
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:39
-
00:16
-
00:01
- 15 декабря 2022
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:00
-
21:00
-
19:45
-
18:52
-
17:12
-
14:50
-
14:29
-
12:32
-
11:55
Партнерский контент