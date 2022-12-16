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«Как художник на чистом холсте». Костнер показала, как рисует коньками на льду

«Как художник на чистом холсте». Костнер показала, как рисует коньками на льду
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Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер опубликовала новый пост в соцсетях, в котором показала, как рисует коньками на льду.

«Как художник на чистом холсте», — написала спортсменка.

Костнер является чемпионкой мира 2012 года и пятикратной чемпионкой Европы (2007, 2008, 2010, 2012, 2013). Она стала первой представительницей Италии, выигравшей медаль на чемпионате мира среди юниоров (бронза 2003 года), первой итальянской фигуристкой, победившей в финале Гран-при (сезон-2011/2012).

Каролина является кузиной и крестницей знаменитой итальянской горнолыжницы Изольды Костнер, двукратной чемпионки мира и трёхкратного призёра Олимпийских игр.

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