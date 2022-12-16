Вайцеховская объяснила, почему спортсменкой года в России стала Щербакова, а не Непряева

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила, почему спортсменкой года в России была признана фигуристка Анна Щербакова, а не лыжница Наталья Непряева.
Щербакова в 2022 году выиграла личное золото Олимпиады. Непряева в целом провела великолепный сезон, завоевав ряд значимых титулов.
«Есть один факт, который правду федерации лыж разбивает в пух и прах: кто такая Аня Щербакова, знают, наверное, все. Кто такая совершенно выдающаяся лыжница, первая российская победительница «Тур де Ски», обладательница «Большого хрустального глобуса» за победу в Кубке мира, олимпийская чемпионка Наталья Непряева, знает (в сравнении с Щербаковой) очень ограниченное количество людей.
Итог известен. И даже как-то странно слышать вопросы, почему Аня, а не Наташа. Это важно, на самом деле. Потому что в признании нуждается любой спортсмен. Великие — в особенности. А Непряева реально великая, без дураков», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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