Вайцеховская предположила, откуда у фигуриста Коляды проблемы с синуситом

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о снятии Михаила Коляды с чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт 22-24 декабря в Красноярске.

Причиной стало обострения синусита. Вайцеховская вспомнила, что проблемы, связанные с этим заболеванием, начались у Коляды в 2018 году. Из-за синусита Михаил неоднократно снимался с соревнований и даже перенёс операцию в 2019 году.

«Сейчас болезнь снова случилась перед главным стартом — до чемпионата России осталось меньше недели.



Первая мысль, когда речь идёт о какой-то хронике: почему спортсменов вовремя не лечат врачи, притом что углублённые медобследования проводятся у сборников дважды в год? Но вот полезла в интернет в попытках понять, можно ли излечить синусит так, чтобы забыть о нём раз и навсегда, и наткнулась на любопытные факты.



Вот мнение врача-оториноларинголога высшей категории Владимира Зайцева (интервью в «АиФ» весной 2022 года):



«…Когда человек выходит из зоны комфорта, волнуется из-за какой-то ситуации или события, особенно если у него есть какие-то слабые места, например хронический тонзиллит или синусит, то всё это будет прогрессировать. Человеку же будет казаться, что это просто обострение уже привычного…»



Следующая цитата — с сайта клинической больницы №12 города Барнаула, дата публикации — октябрь 2022-го:



«…Помимо физиологических причин появления синусита, существуют и психосоматические. Психосоматика синусита уже научно доказана. Специалисты утверждают, что синусит может развиться по причине затяжного раздражения и стрессов».



Интересно, что все эти напасти начались у Коляды после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Насколько же мощным был пережитый там стресс, что он аукается столь жестоким образом на протяжении четырёх лет?» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Коляда неудачно выступил в короткой программе командного турнира Игр-2018, за что был подвергнут жёсткой критике специалистов и болельщиков, которые посчитали Михаила виноватым в серебре Пхёнчхана.