Щербакова снялась в ярком красном наряде для журнала Hello

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выложила новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала кадры с фотосессии для журнала Hello.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ
В этом году спортсменка поступила в Российский университет спорта ГЦОЛИФК. Она учится заочно. 18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Ранее Щербакову признали спортсменкой года в России. Соперницами фигуристки в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая в Токио-2020 две золотые медали.
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