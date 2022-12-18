Фигуристы Дробязко и Ванагас рассказали, как катарская публика восприняла ледовое шоу

Призёры чемпионатов мира и Европы, литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, принявшие участие в шоу Татьяны Навки на чемпионате мира по футболу в Катаре, рассказали, какое впечатление произвело шоу на катарскую публику.
Ванагас: Как публика в Катаре восприняла ледовое шоу? Удалось ли разглядеть, кто приходил на нас посмотреть? Каждый день приходили мужчины в белых халатах — они сразу выделялись среди всей публики. Иногда мы видели сразу по восемь-десять шейхов в зале. Чаще всего они приходили со свитой: приходит шейх и с ним ещё четыре-пять женщин.
Дробязко: Конечно, были и русские, те кто приехал в Катар на чемпионат мира, и те, кто живёт там — встретить их было очень приятно. Удалось и пообщаться, и обменяться впечатлениями.
Подходил ли кто-то с отзывами? Это было бы нелегко, после выступления мы сразу уходили за кулисы. Во время репетиций подходили люди. Например, русская девушка с ребёнком, который хочет заниматься фигурным катанием, а условий для этого нет. Муж у неё местный. Так что Катар нуждается в популяризации этого вида спорта! Желаем им, чтобы у них открывались большие катки, потому что интерес явно есть, — сказали Ванагас и Дробязко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное интервью с Повиласом Ванагасом и Маргаритой Дробязко выйдет завтра, 19 декабря, на «Чемпионате» в 8:00.
- 18 декабря 2022
-
22:00
-
21:00
-
17:36
-
17:28
-
17:14
-
12:48
-
11:36
-
10:51
- 17 декабря 2022
-
23:45
-
23:18
-
23:08
-
21:45
-
21:10
-
20:31
-
19:03
-
13:31
-
13:21
-
12:40
-
12:28
-
11:49
-
10:26
- 16 декабря 2022
-
23:45
-
21:32
-
21:17
-
21:02
-
20:47
-
20:32
-
19:31
-
18:26
-
18:07
-
18:03
-
16:37
-
13:06
-
12:37
-
12:33