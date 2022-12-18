Туктамышева — главная неудачница чемпионатов России. Но теперь ей под силу одолеть Валиеву

Более 10 лет выступлений на национальных первенствах и ужасная статистика тройного акселя. Что изменилось и почему сейчас Лиза фаворитка?

Вчера, 17 декабря, Елизавете Туктамышевой исполнилось 26 лет, а через несколько дней она выступит на 14-м чемпионате России в Красноярске. Уникальная фигуристка продолжает радовать болельщиков яркими программами и теперь готовится вернуть себе заслуженное золото. Лиза поборется с великолепной Камилой Валиевой, но будет невероятно тяжело, ведь национальное первенство — несчастливый турнир для спортсменки.

Ученица Алексея Мишина лишь несколько раз поднималась на пьедестал чемпионатов России, впервые сделав это в 12 лет. Ещё до прихода квадисток Этери Тутберидзе ей мешали сильные конкурентки, включая Евгению Медведеву и Алину Загитову, и настоящее «олимпийское проклятие». Не спасал даже коронный тройной аксель — его статистика на подобных стартах просто чудовищна!

Как это было?

Дебют в 12 лет и «олимпийское проклятие»

История Елизаветы Туктамышевой на чемпионатах России началась аж 13 лет назад, когда совсем юная фигуристка впервые попала на взрослое первенство страны в 2009 году. В отличие от международных стартов, куда не пускают спортсменов младше 15 лет, на внутренний Лиза таки смогла пробиться, а ведь ей было всего 12. Ученица Алексея Мишина показала отличный результат, уступив своей ровеснице Аделине Сотниковой всего 0,78 балла.

В следующие пару лет спортсменка не вылетала из тройки, уезжая с национальных первенств с бронзовыми медалями. Причём в 2011 году Туктамышева доказала, что ей давно не место в юниорах, с лёгкостью выиграв их турнир.

Первая и пока единственная победа Лизы случилась на чемпионате России — 2013. Благодаря этому фигуристка отобралась на европейское первенство, где она взяла бронзу. Затем стартовал олимпийский сезон, и, несмотря на то что от Туктамышевой многого ждали, спортсменка не смогла оправдать чужих надежд. Сработало проклятие, которое преследует Императрицу уже много лет: Лиза никак не может попасть на Олимпийские игры, проваливаясь на отборочных турнирах.

Статистика выступлений Елизаветы Туктамышевой на чемпионатах России

0 чистых прыжков от королевы трикселя

После соревнований в Сочи соперницы Туктамышевой были вымотаны, а она, наоборот, набралась сил и сняла лишнее напряжение. Как итог – второе серебро чемпионата России. Фигуристка обошла Евгению Медведеву, и ей даже не понадобился тройной аксель. Элемент ультра-си она продемонстрировала позже — на турнире Bavarian Open.

Это сейчас представить Лизу на соревнованиях без трикселя практически невозможно, а тогда это было реальностью. И статистика этого прыжка на ЧР — довольно печальная — лишь доказывает это. За шесть лет спортсменка зашла на сольный тройной аксель восемь раз и ни разу его не исполнила. Единственный чистый элемент — это каскад 3A+2T. Его фигуристка выехала на последнем чемпионате России, а за год до этого не справилась с комбинацией, упав с первого прыжка, что сильно отразилось на итоговых оценках.

Статистика тройного акселя Елизаветы Туктамышевой на чемпионатах России

Процент выполнения сложнейших элементов именно на национальных первенствах у подопечной Алексея Мишина невероятно низкий — всего 10%. Повысится ли он на соревнованиях в Красноярске, остаётся лишь гадать, но очень хочется, чтобы череда неудач Туктамышевой прекратилась.

Туктамышева заберёт золото у Валиевой?

С 2016 года Лиза не поднималась на пьедестал чемпионатов России. Началась эпоха Евгении Медведевой и Алины Загитовой, которых впоследствии заменили другие талантливые ученицы Этери Тутберидзе. Бороться с квадистками Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, а также более стабильной трикселисткой Алёной Косторной мешал солидный для женского одиночного катания возраст.

На последних двух первенствах страны Туктамышева занимала седьмые места, уступая не только великолепной Камиле Валиевой, но и молодому поколению «Хрустального» — Аделии Петросян, Дарье Усачёвой и Майе Хромых, а ведь были ещё сильные соперницы из других тренерских штабов. Казалось, что теперь-то Лизе точно не догнать юных девочек, крутящих ультра-си по несколько штук за прокат, но как бы не так.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Постолимпийский сезон для фигуристки складывается крайне удачно. И дело не только в том, что большинство конкуренток приостановили карьеру или борются с травмами — сама Туктамышева набрала приличную форму и готова дать бой даже Валиевой, которая, к слову, недавно вернула свой четверной тулуп. Камила не выглядит сейчас непоколебимой, а Лиза может воспользоваться любой её ошибкой, ведь оценки спортсменки за компоненты стремительно растут, да и она сама не собирается останавливаться на достигнутом. На чемпионате России по прыжкам Туктамышева вернулась к идее прыгнуть квад-тулуп, и, хотя пока не получилось, её основная цель — исполнить его на главном внутреннем старте.

Лиза — одна из фавориток турнира в Красноярске, бесспорно. Она, как и Валиева, выиграла оба своих этапа в серии Гран-при и вышла в финал с максимальным количеством баллов. Продолжить свой успех на чемпионате России она просто обязана, наконец вернув себе звание лучшей фигуристки страны. Верим в неё!