Дробязко и Ванагас объяснили, почему уже два года не участвуют в «Ледниковом периоде»

Призёры чемпионатов мира и Европы, литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, принявшие участие в шоу Татьяны Навки на чемпионате мира по футболу в Катаре, назвали причину, по которой уже два года не принимают участие в «Ледниковом периоде».

Дробязко: Почему нас не было в «Ледниковом периоде» в этом сезоне? И в этом не было, и в прошлом не было. Много причин.



Ванагас: Мы уже своё, наверное, откатали. В каждом проекте наступает момент, когда ты понимаешь, что надо остановиться. Это у нас как-то одновременно произошло…



Дробязко: Мы и устали от «Ледникового» немножко, и, честно говоря, уже хочется просто кататься друг с другом. Это всё-таки очень тяжёлый процесс. Поначалу очень увлекательно, но каждый раз обучать человека, который практически не стоит на коньках, очень сложно и долго. Слишком много той работы, которую мы нельзя сказать, что сильно любим. Плюс в «Ледниковом периоде» ты заложник ситуации: если повезёт с партнёром, то четыре месяца пройдут шикарно, а не повезёт — будет сплошное преодоление себя. А нам уже хочется получать от работы на льду только удовольствие, — сказали Ванагас и Дробязко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.



Полное интервью с Повиласом Ванагасом и Маргаритой Дробязко выйдет завтра, 19 декабря, на «Чемпионате» в 8:00.