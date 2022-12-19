«Такой крутой матч я ещё никогда не смотрела!» Туктамышева — о финале ЧМ по футболу
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала пост в социальных сетях, в котором выразила восторг от финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре.
Напомним, в решающем матче турнира сборная Аргентины победила сборную Франции (3:3, пен. 4:2), а лидер латиноамериканцев Лионель Месси сделал дубль. В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.
«Вот это финал!!! Браво, Лионель!!! Такой крутой матч я ещё никогда не смотрела!» — написала Туктамышева.
25-летняя Туктамышева готовится к выступлению в новогодних шоу. Она примет участие в спектакле на льду «Снежная королева». Елизавета играет Герду. Шоу пройдёт в Перми 3–4 января 2023 года.
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