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Навка: мы не потеряем спорт. Все смотрят на Загитовых и Валиевых, идут в фигурное катание

Навка: мы не потеряем спорт. Все смотрят на Загитовых и Валиевых, идут в фигурное катание
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка рассказала о своей любви к России.

«Очень горжусь, что я русская. Всю жизнь гордилась и буду гордиться. Я считаю, что наша нация – величайшая, уничтожить её невозможно. И всё, что ни делается – значит, так должно быть.

Потеряем ли мы спорт из-за политической ситуации? Нет. Я верю, что мы не потеряем спорт. Несмотря на всю ситуацию, дети идут на фигурное катание. Смотрят на Загитовых, Валиевых, хотят и далее побеждать. Я вообще человек, который верит в добро. В любом случае добро победит зло.

Какая у спортсменов мотивация тренироваться и продолжать, если не допускают до международных стартов? Ну вот спортсмены, у которых через три года Олимпиада. Понимать, что ты готовишься, и непонятно вообще, дадут ли тебе возможность добиться того, к чему ты идёшь всю свою жизнь – это я даже не представляю, что внутри происходит. Тем не менее, надежда умирает последней. Поэтому вера должна существовать. Они должны идти – ну не бросать же сейчас, на полпути?», – сказала Навка в интервью журналистке Надежде Стрелец.

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