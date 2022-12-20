Энберт: такое чувство, как будто в танцах ощущается провал немножечко

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире российский фигурист Александр Энберт ответил на вопрос, сможет ли кто-либо навязать борьбу Худайбердиевой и Базину в танцах на льду.



— Танцы на льду в этом сезоне тоже стали интригующим видом. Как вы думаете, Худайбердиева и Базин уже закрепились в роли лидеров или кто-то сможет навязать им борьбу?



— Очень люблю катание Худайбердиевой/Базина. Как я говорил про Марка и энергичное катание — у ребят так же: пышут энергией, пышут желанием, креативом и всем, чем только можно. Но в этом году Никита Кацалапов с Викой Синициной пропускают первую половину сезона, Ваня Букин с Сашей Степановой — первую половину или вообще сезон. Наша третья пара, Дэвис/Смолкин, которая отобралась в том году на Олимпиаду — тоже я их в этом сезоне не видел. Получается, всех наших лидеров сборной по прошлому году мы не видели.



Может ли кто-то навязать борьбу Худайбердиевой/Базину? Не знаю. Мне Аннабель Морозов и Девид Нарижный очень нравились в этом году, но пара распалась. Такое чувство, как будто в танцах ощущается провал немножечко. Для меня, как для зрителя. Сразу скажу, что не буду вдаваться в технические подробности танцев на льду — это особенный вид, который я могу комментировать только как зритель и только примерно говорить, нравится или не нравится. Может быть, кто-то делает невероятную техническую базу и, возможно, они смогут навязать борьбу — просто мне это неизвестно. Мне не хватает наших лидеров сборной, чтобы ощутить какую-то серьёзную борьбу, которая будет проходить на чемпионате России, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.