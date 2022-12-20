Лайшев сравнил Трусову и Валиеву с самбистами

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, комментируя новость об установлении Дня самбо в России, отметил вклад организации и в российское фигурное катание.

«Гимнастки, фигуристки являются частью нашего сообщества «Самбо-70». Трусова и Валиева, которые исполняют прыжки по четыре оборота — мне кажется, это ближе к самбо, чем к фигурному катанию. Школа самбо научила делать такие пируэты. Мы имеем к этому самое непосредственное отношение», — сказал Лайшев в интервью Sport 24.

В начале декабря Камила Валиева приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.