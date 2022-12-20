Горшков: ни один этап Гран-при России не отсудили в танцах так, чтобы не вызывало вопросов

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков высказался о невероятно высоких, близких к мировым рекордам, оценках российских танцевальных дуэтов на внутренних соревнованиях сезона-2022/2023.

Напомним, лидеры сборной России Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, а также серебряные призёры прошлогоднего национального первенства Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропускают первую половину сезона по разным причинам.

«Раньше все фигуристы, включая юниоров, выезжали в начале сезона на те или иные соревнования, и полученные там оценки были как бы ориентиром для судей на всех последующих стартах. Сейчас все оказались в замкнутом пространстве. После того как отошла от дел Алла Шеховцова, исчез какой бы то ни было контроль. Ни один из шести турниров российского Гран-при не отсудили в танцах так, чтобы это не вызывало вопросов», — приводит слова Горшкова RT.