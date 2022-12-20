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Тарасова: у Щербаковой всё получится в рамках новогоднего шоу

Тарасова: у Щербаковой всё получится в рамках новогоднего шоу
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова станет одной из ведущих новогоднего шоу на Первом канале.

«Аня — очень способная девочка. Ей всё по силам, она замечательно смотрится в роли ведущей. Думаю, у неё всё получится в рамках новогоднего шоу.

Я бы не сравнивала Щербакову с Загитовой по разным причинам. Но очень хорошо, что наши фигуристы выходят за рамки обычных спортсменов и проявляют себя в других сферах. Они показывают, что фигуристы очень образованные, умные и харизматичные люди.

Щербакова с Загитовой — пример для многих людей, кто смотрит и увлекается фигурным катанием и спортом в целом», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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