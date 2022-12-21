Леонова предположила, будет ли Туктамышева прыгать четверной тулуп на чемпионате России

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 российская фигуристка Алёна Леонова предположила, в каком случае Елизавета Туктамышева будет исполнять четверной тулуп на чемпионате России, который пройдёт в Красноярске 22–24 декабря.
«В короткой программе, естественно, нельзя исполнять четверные. Думаю, после неё Лиза посмотрит на расстановку мест и баллы после короткой. И от этого уже нужно будет плясать — рисковать или нет. Думаю, что если она будет на лидирующих позициях, то выберет надёжность. Если придется догонять — рискнёт. На прыжковом турнире у неё четверной тулуп не получился в связи с волнением, хотя то, что она выкладывала в соцсетях незадолго до турнира, было очень уверенно и хорошо. В принципе, в арсенале у неё, наверное, этот прыжок есть.
Я была бы очень сильно рада за Лизу. Хотелось бы, чтобы она и исполнила прыжок, и чтобы он у неё получился», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».
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