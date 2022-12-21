Лайшев: выше Месси в мире футбола пока не было

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, за кого болел на завершившемся на днях чемпионате мира – 2022 по футболу. Титул выиграла сборная Аргентины, которая в финале нанесла поражение команде Франции в серии послематчевых пенальти.

«Я болел за Месси и Аргентину. Я его знаю лично, встречались в Барселоне, общались, фотографировались.

Можно ли уже поставить Месси в один ряд с Марадоной и Пеле? Я об этом много думал. Считаю, что относительно чисто футбола Месси – номер один. Я видел Пеле, много раз смотрел на игру Марадоны. Он мне нравился своим отношением к Фиделю Кастро и другим известным лидерам. Но Месси – это исключительно искусство футбола. И выше него в мире футбола пока не было», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».