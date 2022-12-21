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Татьяна Тарасова: чемпионат России будет намного зрелищнее, чем чемпионат Европы

Татьяна Тарасова: чемпионат России будет намного зрелищнее, чем чемпионат Европы
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России – 2023, который пройдёт в Красноярске с 22 по 24 декабря.

Из-за отстранения российских фигуристов от участия в международных турнирах чемпионат России станет главным стартом сезона-2022/2023. В нём примут участие практически все сильнейшие отечественные фигуристы, за исключением тех, которые по разным причинам пропускают сезон. Конкретно с турнира снялся только Михаил Коляда по причине обострения синусита.

«Чемпионат России не бывает незрелищным. У нас страна фигурного катания, поэтому турнир будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем, например, чемпионат Европы.
Будет настоящая ровная борьба. Не могу выделить тут определённых фаворитов. Победить могут многие», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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