Татьяна Тарасова: чемпионат России будет намного зрелищнее, чем чемпионат Европы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России – 2023, который пройдёт в Красноярске с 22 по 24 декабря.

Из-за отстранения российских фигуристов от участия в международных турнирах чемпионат России станет главным стартом сезона-2022/2023. В нём примут участие практически все сильнейшие отечественные фигуристы, за исключением тех, которые по разным причинам пропускают сезон. Конкретно с турнира снялся только Михаил Коляда по причине обострения синусита.

«Чемпионат России не бывает незрелищным. У нас страна фигурного катания, поэтому турнир будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем, например, чемпионат Европы.

Будет настоящая ровная борьба. Не могу выделить тут определённых фаворитов. Победить могут многие», — приводит слова Тарасовой Sport24.