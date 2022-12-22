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Фигуристы Пасечник и Некрасов покинули арену на ЧР, не дождавшись оглашения результатов

Фигуристы Пасечник и Некрасов покинули арену на ЧР, не дождавшись оглашения результатов
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Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов уехали с арены после своего выступления на чемпионате России. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Спортсмены, узнав, что заняли третье место в ритм-танце, приняли решение вернуться на пресс-конференцию. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов выступали во второй разминке. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске проходит с 22 по 25 декабря.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,70.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79,60.
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79,48.
4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 75,99.
5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 75,27.

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Новости. Фигурное катание
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