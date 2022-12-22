Траньков: рад приехать в Красноярск. У вас здесь есть всё, завидую вам белой завистью

В фанпарке «Бобровый лог» одновременно со стартом чемпионата России по фигурному катанию на коньках заработала фан-зона. Её открыли двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
«Очень рад приехать в Красноярск. Удивился, когда увидел в черте города такой современный спорткомплекс, как фан-парк «Бобровый лог». У вас здесь и горы, и каток, а ещё летом вы здесь можете купаться, я вам завидую белой завистью. А сегодня ещё мы открываем, по-моему, единственную в России фан-зону на открытом воздухе, где можно будет в прямом эфире следить за чемпионатом России. Поэтому вам очень повезло, и, повторюсь, я вам очень завидую», — сказал Траньков.
«Проведение турниров и таких встреч с именитыми спортсменами даёт всплеск интереса. Зачастую родители приводят своих ребятишек в секции того или иного вида спорта в зависимости от того, что в городе прошло. Этот уровень с 2019 года у нас динамично растёт, даже возникает потребность дополнительного льда для тренировочного процесса. И фигурное катание представлено в разных городах. В том числе и на севере края есть отделение фигурного катания. Это не может не радовать», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
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