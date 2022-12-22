Пётр Гуменник лидирует после короткой программы у мужчин на ЧР по фигурному катанию
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В Красноярске завершилась короткая программа у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Лучший результат у Петра Гуменника, на счету которого 104,47 балла. Второе место получил Евгений Семененко (99,15). Третью строчку после короткой программы занимает Андрей Мозалёв — 98,70.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Короткая программа.
- Пётр Гуменник — 104,47 балла.
- Евгений Семененко — 99,15.
- Андрей Мозалёв — 98,70.
- Матвей Ветлугин — 97,58.
- Александр Самарин — 96,57.
- Артём Ковалёв — 96,49.
- Макар Игнатов — 94.29.
- Илья Яблоков — 93.27
- Дмитрий Алиев — 90.85.
- Глеб Лутфуллин — 84.09.
Гуменник впервые в карьере получил больше 100 баллов на взрослом уровне. Соревнования среди мужчин продолжатся 23 декабря. Фигуристы выступят с произвольными программами.
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