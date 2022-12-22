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Пётр Гуменник лидирует после короткой программы у мужчин на ЧР по фигурному катанию

Пётр Гуменник лидирует после короткой программы у мужчин на ЧР по фигурному катанию
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В Красноярске завершилась короткая программа у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Лучший результат у Петра Гуменника, на счету которого 104,47 балла. Второе место получил Евгений Семененко (99,15). Третью строчку после короткой программы занимает Андрей Мозалёв — 98,70.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Короткая программа.

  1. Пётр Гуменник — 104,47 балла.
  2. Евгений Семененко — 99,15.
  3. Андрей Мозалёв — 98,70.
  4. Матвей Ветлугин — 97,58.
  5. Александр Самарин — 96,57.
  6. Артём Ковалёв — 96,49.
  7. Макар Игнатов — 94.29.
  8. Илья Яблоков — 93.27
  9. Дмитрий Алиев — 90.85.
  10. Глеб Лутфуллин — 84.09.

Гуменник впервые в карьере получил больше 100 баллов на взрослом уровне. Соревнования среди мужчин продолжатся 23 декабря. Фигуристы выступят с произвольными программами.

Фигурное катание. ЧР-2023. Красноярск
Мужчины. Короткая программа
22 декабря 2022, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
104.47
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
99.15
3
Андрей Мозалёв
Санкт-Петербург
98.70
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